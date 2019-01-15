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      18-летний хакер из Непала устал ждать визу и взломал сайт МИД Украины

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      Сайт МИД взломали
      Сайт МИД взломали / 24 канал

      Арбин Годар приехал осенью 2018 года на регулярное мероприятие для так называемых "белых хакеров". Но перед тем, ожидая визу, взломал сайт Министерства иностранных дел Украины и получил доступ ко всем паспортам украинцев.

      Об этом в интервью изданию Liga.net рассказал соучредитель Hacken Дмитрий Будорин.

      Читайте также: В Украине разоблачили группу хакеров, которые через интернет "обчистили" людей на миллионы гривен

      По его словам, Годар – чрезвычайно талантливый юный хакер. Украинскую визу он получал через сайт МИДа, но тот по каким-то причинам плохо обновлялся.

      Хакери
      Дмитрий Будорин с непальским хакером Арбином Годаром

      Поэтому паренек решил помочь чиновникам, обнаружив "дыры" в безопасности. Правда, при этом он получил доступ к загранпаспортам всех украинцев.

      Об этом баге мы сообщили министерству, и там, конечно, поблагодарили. Предложили парню зайти в гости, чтобы вручить ему сертификат. Впрочем, Годар отказался посещать государственные органы,
      – добавил Будорин.

      К слову, этот же непалец нашел крутой баг в компании Uklon буквально за каких-то полчаса, поэтому и выиграл на съезде "белых хакеров" приз за самую крутую найденную уязвимость – 1500 долларов.

      Что такое Hacken и кто такие "белые хакеры"? Речь идет о специализированной платформе, которая объединяет хакеров, стремящихся выявлять недостатки безопасности на серверах и сайтах различных государственных учреждений, банков, организации и тому подобное. Об этих недостатках хакеры, которые работают открыто, а потому получили название "белые", сообщают в те структуры, где выявлены недостатки. И за это получают вознаграждение. Также они участвуют в конкурсах, когда та или иная компания сама просит хакеров выявить "дыры" в их кибербезопасности.

      Теги: Новости Украины Кибербезопасность МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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