14:14
17 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 12°C
  • пятница
    23°C 14°C
  • суббота
    21°C 14°C
  • воскресенье
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшилки России. Адольф Путин
Вєсті Кремля
00:30, сегодня
Вести.UA.
Вєсті.UA
23:52, 16 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, 16 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

18-летний харьковчанин получил 5 лет тюрьмы за распространение метамфетамина

112 Читати новину українською
18-летний харьковчанин получил 5 лет тюрьмы за распространение метамфетамина
18-летний харьковчанин получил 5 лет тюрьмы за распространение метамфетамина / ilikenews.com.ua

Красноградский районный суд Харьковской области признал виновным 18-летнего жителя пгт. Кегичевка, задержанного за продажу каннабиса и метамфетамина.

Об этом сообщает Interfax-Украина.

Читайте также: В Киеве состоялась конференция "Конопляный марш свободы"

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, молодой человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта, а также сбыт особо опасных наркотических средств, совершенные повторно организованной группой) УК Украины.

Ему присудили 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества,
– сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, группа по продаже наркотиков и психотропов действовала 5 месяцев, начиная с июля 2017 года. Ее организовал и возглавил 31-летний друг осужденного. В состав группы вошла также их 33-летняя знакомая. Она подыскивала через интернет людей, через которых можно было купить медпрепараты, необходимые для изготовления психотропных веществ, и покупала их.

Самый молодой член группы подыскивал потенциальных клиентов из числа наркозависимых, согласовывал с ними условия оплаты, место встречи и непосредственно сбывал товар. Он был задержан, когда продал каннабис и несколько шприцев с метамфетамином. Правоохранители также обнаружили наркотические средства у него дома во время обыска.

Что такое метамфетамин? – это белый кристаллический наркотик. Принимают метамфетамин путем инъекций, вдыхания (ингаляция через нос), или курения. Метамфетамин также принимают орально, но любой способ развивает одинаково сильное пристрастие. Метамфетамин вызывает ложные ощущения счастья и благополучия, прилива уверенности, гиперактивности и энергии. Оно длится обычно от 6 до 8 часов, также может длиться до 24 часов.

Теги: Новости Украины Новости Харькова Наркотики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Найцікавіші антикорупційні новини тижня
сегодня, 14:00 Найцікавіші антикорупційні новини тижня
Віталій Шабунін 9
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня, 18:15 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
913
Артериальная гипертензия: симптомы, диагностика, лечение
сегодня, 13:16 Артериальная гипертензия: симптомы, диагностика, лечение
Настя Сукач 160
Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
сегодня, 11:30 Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
Любомир Зубач 208
День вышиванки: как украинская национальная одежда покорила мир
сегодня, 09:03 День вышиванки: как украинская национальная одежда покорила мир
Ірина Полицька 4 1612
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук