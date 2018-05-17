18-летний харьковчанин получил 5 лет тюрьмы за распространение метамфетамина

Красноградский районный суд Харьковской области признал виновным 18-летнего жителя пгт. Кегичевка, задержанного за продажу каннабиса и метамфетамина.

Об этом сообщает Interfax-Украина.

Читайте также: В Киеве состоялась конференция "Конопляный марш свободы"

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, молодой человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта, а также сбыт особо опасных наркотических средств, совершенные повторно организованной группой) УК Украины.

Ему присудили 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества,

– сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, группа по продаже наркотиков и психотропов действовала 5 месяцев, начиная с июля 2017 года. Ее организовал и возглавил 31-летний друг осужденного. В состав группы вошла также их 33-летняя знакомая. Она подыскивала через интернет людей, через которых можно было купить медпрепараты, необходимые для изготовления психотропных веществ, и покупала их.

Самый молодой член группы подыскивал потенциальных клиентов из числа наркозависимых, согласовывал с ними условия оплаты, место встречи и непосредственно сбывал товар. Он был задержан, когда продал каннабис и несколько шприцев с метамфетамином. Правоохранители также обнаружили наркотические средства у него дома во время обыска.

Что такое метамфетамин? – это белый кристаллический наркотик. Принимают метамфетамин путем инъекций, вдыхания (ингаляция через нос), или курения. Метамфетамин также принимают орально, но любой способ развивает одинаково сильное пристрастие. Метамфетамин вызывает ложные ощущения счастья и благополучия, прилива уверенности, гиперактивности и энергии. Оно длится обычно от 6 до 8 часов, также может длиться до 24 часов.