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      18-летний парень порезал ножом водителя такси, чтобы не платить за проезд

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      В Киеве парень порезал таксиста
      В Киеве парень порезал таксиста / УНИАН

      В Киеве парень поймал такси в соседний район, пообещав рассчитаться по приезду. Воспользовавшись доверием водителя, во время движения юноша напал на него с ножом и обокрал.

      Инцидент случился в ночь на 13 августа, об этом сообщает начальник Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

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      18-летний парень в Святошинском районе города Киева предложил таксисту отвезти его в одно из сел Вышгородского района. Парень сказал, что не имеет с собой денег, однако по приезду его отец обязательно рассчитается.

      Водитель понял парня и согласился. Однако во время движения пассажир внезапно достал нож и начал наносить таксисту удары ножом в лицо и грудную клетку.

      Водитель успел остановиться и позвать на помощь. Между тем злоумышленник забрал у таксиста личные вещи, ключи от автомобиля и скрылся.

      Неравнодушные прохожие срочно вызвали "скорую" и позвонили в полицию.

      Парня задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство и разбой.


      В Киеве парень напал на таксиста с ножом


      Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения

      blog_ava
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      Теги: Криминальные новости Криминал Новости Киева
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