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18-летний принц Дании стал моделью: стильные фото королевского отпрыска

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Принц Николай на показе Burberry
Принц Николай на показе Burberry / www.dailymail.co.uk

Принц Николай, который в свои 18 лет решил подписать контракт с модельным агентством, изрядно удивил всю королевскую семью Дании. Недавно он принял участие в своем первом показе Burberry в рамках Недели моды в Лондоне.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

18-летний принц Николай, который также носит титул принца Датского и графа Монпеза, является старшим внуком королевы Маргрете и занимает седьмое место в очереди престолонаследия. 17 февраля на модном показе бренда Burberry он дебютировал как модель, но важное для него событие произошло лишь через четыре дня после смерти его дедушки – принца Хенрика, который умер 13 февраля на 84-м году жизни.

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Принц Николай на показе Burberry

Принц Николай на показе Burberry

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"Мы с отцом Николая, принцем Иоакимом, поддержали сына в этом начинании. Показ готовился задолго до трагических событий, и мы вместе приняли решение о том, чтобы Николай не отказывался от участия. Он выполнил все обязательства в связи с кончиной принца Хенрика, перемещаясь между странами", – говорится в заявлении матери Николая, графини Фредериксборгской Александры, с которой принц Йоаким развелся в 2004 году, после чего женился на принцессе Мари.

В издании также сообщают, что юный принц Николай не имеет финансовой поддержки короны, земли и титула, а также не выполняет официальных обязанностей принца.

Он не должен быть привлеченным ни к чему. Жизнь Николая должна вполне следовать его плану. Я хочу по-своему помочь ему и стараюсь вдохновлять,
– пояснил отец Николая, принц Иоаким.

Принц Николай с семьей

Несмотря на то, что показ Burberry состоялся почти месяц назад, участие принца в нем подтвердилась только сейчас. Станет ли он и дальше развиваться в fashion-индустрии, представители датской королевской семьи пока не сообщают.

Теги: LifeStyle Мода Королівська сім'я Дания
Источник: 24 Канал
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