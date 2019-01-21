18-летний талант "Челси" отказался от баснословного контракта, он хочет играть за другой клуб

Талантливый игрок "Челси" Каллум Хадсон-Одой отказался продлить контракт с лондонским клубом. Футболист хочет перейти в мюнхенскую "Баварию".

По информации SkySports, Каллум Хадсон-Одой отказался от нового контракта, который предусматривал зарплату в размере 85 тыс. фунтов в неделю.

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18-летний атакующий полузащитник, контракт которого истекает через 18 месяцев, твердо решил перейти в "Баварию". Однако "Челси" не хочет отпускать британца.

"Бавария" уже несколько раз обращалась к "Челси" по поводу трансфера, однако "пенсионеры" настаивают на своем. Последнее предложение чемпионов Германии составило примерно 35 млн евро.

Ранее итальянский наставник "синих" Маурицио Сарри заявил, что не советует Каллуму Гадсону-Одою переезжать в Германию. Также Сарри обвинил "Баварию" в том, что она поступает непрофессионально, переманивая молодого игрока.

Отметим, что в этом сезоне Одой сыграл за "Челси" только 15 матчей во всех турнирах. В его активе 2 гола и 5 результативных передач.

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