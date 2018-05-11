18-летний водитель из-за замечания избил битой спецназовца в Киеве: фото

Накануне в Киеве на проспекте Степана Бандеры, в Оболонском районе столицы, молодой человек сильно избил битой 26-летнего полицейского полка особого назначения за то, что тот сделал ему замечание.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, в результате правоохранитель был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой головы.

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Офицер, который пострадал от рук злоумышленника, служит в полку полиции особого назначения

"Недалеко от автозаправки на улице Богатырской сотрудник полиции заметил, как водитель иномарки нарушает правила дорожного движения, чем создает аварийную ситуацию. Когда спецназовец сделал замечание правонарушителю, тот и еще два пассажира агрессивно отреагировали на критику", – рассказывают правоохранители.

После, по их словам, злоумышленник догнал полицейского, который находился за рулем на проспекте Степана Бандеры, и перекрыл ему дальнейшее движение.



Всего участие в правонарушении принимали три человека: водитель Volkswagen и два пассажира

"Когда правоохранитель вышел из автомобиля, трое мужчин начали кричать на него, используя нецензурную брань. В разгаре конфликта водитель Volkswagen достал из салона автомобиля бейсбольную биту и ударил сотрудника полиции по голове", – добавляет начальник следственного отдела Оболонского управления полиции Алексей Журавель.

Заметим, что впоследствии правоохранители все же задержали нападавшего и изъяли биту – через камеры видеонаблюдения быстро установили номера машины подозреваемого и отследили движение транспортного средства, а произошло это на улице Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы.

Злоумышленником оказался 18-летний житель Киева, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Ему уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Нападавшим оказался 18-летний киевлянин

Следователи начали уголовное производство по статье " умышленное тяжкое телесное повреждение". Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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Вследствие избиения битой полицейский получил открытую черепно-мозговую травму головы