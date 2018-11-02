18-летняя чемпионка Европы вместе со своим парнем погибла во время пожара

18-летняя британская пловчиха Тазмин Пью вместе со своим 21-летним парнем Джошом Кирком погибла во время пожара в своем доме.

Пожар произошел в британском городе Вустер в воскресенье, 28 октября. Причина возгорания на данный момент не установлена, полиция проводит расследование происшествия. Подозреваемых нет. Об этом сообщает Sky News.

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Врачи скорой помощи попытались спасти молодых, но сделать этого не смогли.

Отметим, что в 2015 году Пью завоевала бронзу юношеских Игр Содружества, а в 2016 году стала победительницей чемпионата Европы среди юниоров.

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