18-летняя чемпионка Европы вместе со своим парнем погибла во время пожара
18-летняя британская пловчиха Тазмин Пью вместе со своим 21-летним парнем Джошом Кирком погибла во время пожара в своем доме.
Пожар произошел в британском городе Вустер в воскресенье, 28 октября. Причина возгорания на данный момент не установлена, полиция проводит расследование происшествия. Подозреваемых нет. Об этом сообщает Sky News.
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Врачи скорой помощи попытались спасти молодых, но сделать этого не смогли.
Отметим, что в 2015 году Пью завоевала бронзу юношеских Игр Содружества, а в 2016 году стала победительницей чемпионата Европы среди юниоров.
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Источник: 24 Канал
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