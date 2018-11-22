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      18-летняя чемпионка мира по дзюдо Билодид снялась для Vogue: фото и видео

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      Дарья Билодид
      Дарья Билодид / Lesha Lich, Vogue

      Украинка Дарья Билодид в 2018 году создала настоящий фурор в мире спорта – юная спортсменка стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо. На тот момент ей было 17 лет.

      Такая слава не прошла мимо модных журналов. Потому Vogue решил сделать с ней интервью, одев при этом Билодид в разные образы.

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      "Снимать Дарию для Vogue – одно удовольствие. Тонкая (48 кг), высокая (172 см), мускулистая и сухая, она беспрекословно меняет образы, не капризничает, позирует расслабленно – прирожденная модель. Опыта fashion-съемок у нее практически нет, в основном – мини-интервью и сюжеты в новостях", – говорится в статье Vogue.

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      Билодид говорит, что никогда не замечала, чтобы люди как-то по-особенному реагировали на ее внешность.

      В дзюдо оценивают не внешность, а борьбу. Технику и хорошую физическую форму можно получить со временем, а характер – нет. Я выиграла чемпионаты мира и Европы не потому, что была сильнее других. Просто умею собраться в нужный момент,
      – объясняет 18-летняя Дарья.

      Дарья обожает бегать и играть в футбол; любит спа – говорит, это лучшая награда после изнурительных тренировок; разбирается в хорошей еде ("любимое дело – это карбонара и шоколадный фондан"), мечтает взять олимпийское золото ("на меньшее я не согласна"), и планирует закончить карьеру на пике, в 25 лет. Готовится стать спортивным журналистом – учится на втором курсе факультета журналистики Киевского университета имени Шевченко.

      Фото: Lesha Lich, Vogue

      Теги: LifeStyle Стиль и мода дзюдо Спорт
      Источник: 24 Канал
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