18-летняя девушка сыграла мужественнее за Неймара: видео инцидента

В матче Турнира наций между женскими сборными США и Австралии защитник вторых Элли Карпентер приняла мощный удар мячом в голову.

Карпентер продолжила игру, несмотря на мощное попадание мячом в лицо, пишет Xsport.

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В сети активно обсуждают это видео, сравнивая 18-летнюю австралийку со звездным форвардом сборной Бразилии и ПСЖ Неймаром, который на прошлом чемпионате мира запомнился всем своими постоянными симуляция.

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