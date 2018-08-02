18-летняя девушка сыграла мужественнее за Неймара: видео инцидента
В матче Турнира наций между женскими сборными США и Австралии защитник вторых Элли Карпентер приняла мощный удар мячом в голову.
Карпентер продолжила игру, несмотря на мощное попадание мячом в лицо, пишет Xsport.
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В сети активно обсуждают это видео, сравнивая 18-летнюю австралийку со звездным форвардом сборной Бразилии и ПСЖ Неймаром, который на прошлом чемпионате мира запомнился всем своими постоянными симуляция.
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Источник: 24 Канал
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