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      18-летняя украинка Ястремская вторую неделю подряд обновила личный рекорд в рейтинге WTA

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      В обновленном рейтинге WTA за 22 октября сразу две украинки обновили личные рекорды.

      Даяна Ястремская после того, как вышла в полуфинал турнира в Люксембурге, добавила шесть строчек и заняла 60-е место. Ангелина Калинина, в свою очередь, поднялась сразу на 10 позиций после выступления на соревнованиях в Сучжоу и впервые в карьере оказалась на 108-й строчке.

      Читайте также: Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса

      Что касается других украинок, то Элина Свитолина потеряла одну позицию и сейчас занимает седьмое место. Леся Цуренко также опустилась на одну строчку на 27-е место.

      Екатерина Козлова осталась на 106-м месте. Марта Костюк добавила две позиции в рейтинге 121-е место. Катерина Бондаренко сейчас 131-я (+2), Катарина Завацкая – 176 (+1).

      Украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA за 22 октября

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      Теги: Спорт Элина Свитолина Теннис Даяна Ястремская
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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