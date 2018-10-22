18-летняя украинка Ястремская вторую неделю подряд обновила личный рекорд в рейтинге WTA

В обновленном рейтинге WTA за 22 октября сразу две украинки обновили личные рекорды.

Даяна Ястремская после того, как вышла в полуфинал турнира в Люксембурге, добавила шесть строчек и заняла 60-е место. Ангелина Калинина, в свою очередь, поднялась сразу на 10 позиций после выступления на соревнованиях в Сучжоу и впервые в карьере оказалась на 108-й строчке.

Читайте также: Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса

Что касается других украинок, то Элина Свитолина потеряла одну позицию и сейчас занимает седьмое место. Леся Цуренко также опустилась на одну строчку на 27-е место.

Екатерина Козлова осталась на 106-м месте. Марта Костюк добавила две позиции в рейтинге 121-е место. Катерина Бондаренко сейчас 131-я (+2), Катарина Завацкая – 176 (+1).

Украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA за 22 октября

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24