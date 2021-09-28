Коллегия судей Октябрьского райсуда Полтавы огласила приговор 28 сентября. Перед оглашением приговора девушке предоставили последнее слово.

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Последнее слово обвиняемой перед приговором

Моторина, в частности, обратилась к жене погибшего Сергея Смольянинова. Она стреляла в хозяина тира дважды. Девушка признала свою вину и объяснила, что совершила преступление случайно – мол, все из-за депрессии, до которой довел ее парень.

Я просто хотела умереть, а получилось так, что, сама того не желая, забрала жизнь вашего мужа. Теперь этот грех навсегда в моей душе и на моей совести. Не знаю, как с этим жить. Мне очень тяжело,

– отметила Моторина.

Ранее судьи допросили всех свидетелей и исследовали материалы дела. Кроме этого, состоялись и дебаты. Прокурор Яна Рощепа отметила, что вина девушки доказана. Поэтому для нее просили наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Смотрите видео из зала суда:

Что известно об убийстве в тире Полтавы