Коллегия судей Октябрьского райсуда Полтавы огласила приговор 28 сентября. Перед оглашением приговора девушке предоставили последнее слово.
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Последнее слово обвиняемой перед приговором
Моторина, в частности, обратилась к жене погибшего Сергея Смольянинова. Она стреляла в хозяина тира дважды. Девушка признала свою вину и объяснила, что совершила преступление случайно – мол, все из-за депрессии, до которой довел ее парень.
Я просто хотела умереть, а получилось так, что, сама того не желая, забрала жизнь вашего мужа. Теперь этот грех навсегда в моей душе и на моей совести. Не знаю, как с этим жить. Мне очень тяжело,
– отметила Моторина.
Ранее судьи допросили всех свидетелей и исследовали материалы дела. Кроме этого, состоялись и дебаты. Прокурор Яна Рощепа отметила, что вина девушки доказана. Поэтому для нее просили наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Смотрите видео из зала суда:
Что известно об убийстве в тире Полтавы
- В феврале 2020 года жительница Днепра смертельно ранила 64-летнего работника полтавского тира. Инцидент произошел на улице Пилипа Орлика.
- Журналисты сообщили, что девушка совершила преступление после ссоры со своим молодым человеком, из-за ревности. Поэтому она решила пойти в тир, "чтобы снять стресс".
- Там Моторина сначала стреляла из пистолета Glock, потом из автомата АК-74, а потом взяла в руки пистолет Марголина. Именно из него она и убила Смольянинова.
- После этого она целилась и в другого инструктора. Местные СМИ также писали, что девушка делилась своим желанием "кого-то убить" и хотела поехать на фронт на Донбасс.