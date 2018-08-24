19-летний Лунин перейдет в "Леганес": подробности

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин следующий сезон проведет в испанской Примере, но за другую команду.

Андрей Лунин точно покинет в этом сезоне "Реал", с которым этим летом футболист сборной Украины заключил шестилетний контракт, и отправится в аренду в "Леганес". Как утверждает издание As, клубы уже договорились относительно перехода Лунина.

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Ранее вероятность подписания Лунина подтвердил главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино. Также в услугах голкипера "Реала" были заинтересованы "Реал Вальядолид" и "Райо Вальекано".

Напомним, 19-летний голкипер принял участие в трех поединках мадридской команды на предсезонном этапе. Ему удалось отстоять без пропущенных голов в матчах против

МЮ (1:2), "Ювентуса" (3:1) и "Милана" (3:1).

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