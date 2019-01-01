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      19-летний словенец побил уникальный рекорд в НБА: видео

      61 Читати новину українською
      Лука Дончич
      Лука Дончич

      Словенский новичок "Даллас Маверикс" Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА против "Нью-Орлеан Пеликанс" установил невероятное достижение.

      В возрасте 19 лет и 303 дней Дончич стал в истории Национальной Баскетбольной Ассоциации самым молодым игроком, кому удавалось реализовать семь трехочковых бросков в отдельно взятой игре.

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      Словенец опередил по этому показателю Д'Анджело Расселла, который забросил семь трехочковых в возрасте 20 лет и 7 дней, выступая в 2016 году за "Лос-Анджелес Лейкерс". Дончич был точным в семи бросках из-за дуги при десяти попытках и набрал в итоге 34 очка.

      Стоит отметить, что в дебютном сезоне в НБА Лука Дончич уже отыграл 33 матча. В среднем за игру словенец набирает по 19,5 очка, 6,6 подборов и 5,0 передач.

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      Теги: Спорт Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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