19-летняя дочь Джонни Деппа снялась топлес для глянца: фото

Звездная дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп обнажилась для съемки для российского модного журнала Vogue.

На обложке июльского глянца девушка одета в стиле Chanel, однако на одном из следующих снимков появляется в провокационных образе.

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Девушка позирует в яркой короткой юбке. Грудь дочери Деппа прикрывают только многочисленные украшения.

"Из пены морской: Лили-Роуз Депп вобрала в себя, кажется, все лучшее своих именитых родителей: она снимается в кино по обе стороны Атлантики, участвует в показах Chanel и с легкостью говорит как по-французски, так и по-английски", – пишет издание про 19-летнюю девушку.



Лили-Роуз Депп / Vogue