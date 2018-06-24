19-летняя дочь Джонни Деппа снялась топлес для глянца: фото
Звездная дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп обнажилась для съемки для российского модного журнала Vogue.
На обложке июльского глянца девушка одета в стиле Chanel, однако на одном из следующих снимков появляется в провокационных образе.
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Девушка позирует в яркой короткой юбке. Грудь дочери Деппа прикрывают только многочисленные украшения.
"Из пены морской: Лили-Роуз Депп вобрала в себя, кажется, все лучшее своих именитых родителей: она снимается в кино по обе стороны Атлантики, участвует в показах Chanel и с легкостью говорит как по-французски, так и по-английски", – пишет издание про 19-летнюю девушку.
Лили-Роуз Депп / Vogue
Источник: 24 Канал
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