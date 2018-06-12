19-месячная дочь лыжника Боде Миллера утонула в бассейне

В понедельник, 11 июня, в бассейне утонула 19-месячная дочь американского горнолыжника Боде Миллера и профессиональной пляжной волейболистки Морган в то время, пока ее родители были на вечеринке.

Об этом сообщил сайт "ВВС. Украина".

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Как сообщили местные власти, Эмми Миллер удалось как-то незаметно выйти из дома. Позже ее нашли без сознания в доме соседа в округе Оранж, южная Калифорния. Сначала девочку пытались реанимировать, медики забрали ее в больницу, но спасти ребенка не смогли.

Допис, поширений Bode Miller (@millerbode) 11 Чер 2018 р. о 4:07 PDT

Мы никогда не думали, что когда-нибудь будем чувствовать такую боль. Мы никогда не забудем ее любовь, ее свет, ее дух,

– написал господин Миллер в Instagram.

Как выяснилось позже, когда произошел инцидент, 40-летний мужчина и его жена Морган были на вечеринке.



Напомним, Боде Миллер – самый успешный лыжник в истории США. На его счету шесть олимпийских медалей, включая золото на Играх 2010 года. Недавно 34-летнему спортсмену Боде Миллеру сделали очередную операцию левого колена, которое беспокоит его уже давно.

К слову, в сентябре разбился полуторагодовалый сын рэп-исполнителя Азамата Кудзаева, известного под псевдонимом MiyaGi, после падения с девятого этажа жилого дома.