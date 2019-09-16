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      19 ножевых ранений: под Одессой парень чуть не убил бывшую возлюбленную: фото 18+

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      Покушение на убийство в Южном под Одессой
      Покушение на убийство в Южном под Одессой / Instagram / _olgaburdeynaya_

      Врачам едва удалось спасти девушку, которую пытался жестоко убить ее бывший парень. Он нанес ей 19 ножевых ударов.

      14 июня в Южном Ольга едва не погибла от рук бывшего бойфренда. Она получила глубокое ранение в шею, область спины, рук, лица, нападавший также порезал ухо и пробил легкое, сообщает Ольга в своей заметке Instagram.

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      Пострадавшая Ольга Бурдейная рассказала, что ее бывший парень Алексей Дудин пытался ее убить. Девушка осталась жива благодаря неравнодушным прохожим, которые вовремя вызвали помощь.

      Обидчик несколько месяцев находился в СИЗО, а 12 сентября суд избрал ему меру пресечения. Алексея выпустили под домашний арест до следующих судебных разбирательств.

      Ольга написала гневный пост в Instagram. Она беспокоится за свою безопасность и за то, что экс-парень может бежать из города и избежать наказания.

      Моей боли и разочарованию нет предела. Волею случая я оказалась жива, хотя была на волоске от смерти. У меня возникает вопрос: если покушение на убийство наказывается трехмесячным пребыванием в СИЗО, а потом домашним арестом, то какова цена человеческой жизни в нашей стране?,
      – заявила Ольга в своем посте.


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      Под Одессой парень пытался убить свою бывшую девушку

      blog_ava
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      Теги: Криминал Криминальные новости Новости Одессы
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