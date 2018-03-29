1 апреля – история Дня дураков: девушки руководили мужчинами, а народ обманывал короля

1 апреля в Украине традиционно называют Днем смеха, в Великобритании – всех дураков, а в Италии – апрельской рыбы.

Очевидно, что во всех странах, где этот День отмечается (а их достаточно много: США, Финляндия, Италия, Германия, Ирландия и т.д.), принято шутить. А вот какие особые истории возникновения и традиции – об этом журналисты сайта "24" расскажут вам дальше в материале.

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Украина

Начнем, конечно, с Родины. По одной из версий, у нас праздник 1 апреля имеет корни еще в Древней Руси. Считалось, что именно в этот день из спячки выходит Домовой.

На Руси праздновали окончание зимы и приход весны с 22 марта по 1 апреля. А домовой просыпался окончательно только тогда, когда весна уже полностью владела природой. И чтобы он был благосклонен к людям, его встречали шутками и весельем, все одевались в смешные костюмы.

День смеха будут праздновать в парке "Киевская Русь"

По другим данным, в Украину этот праздник пришел из Германии в 18 веке. Говорят, что тогда девушки должны были всех обманывать, чтобы в будущем управлять своими мужьями. Поэтому этот День называли лживым.

Италия и Франция

Откуда пришла традиция празднования Дня смеха в Италии и Франции точно неизвестно. Но то, как они празднуют 1 апреля, точно отличается от других стран. Здесь принято пытаться незаметно наклеить на спины незнакомцев различных бумажных рыб. Если тот, над кем пошутили, не заметил данного акта, его называли "апрельской рыбой".

Надпись на коробке: "1 апреля. Мы не хотим вас обманывать. Рыба поймается, только если паста приготовлена вкусно"

Среди историй возникновения этого праздника есть довольно интересная: патриарх Аквилеи святой Бертран Женьезский спас Папу Римского, когда последний подавился костью от рыбы, после чего якобы 1 апреля запретили есть рыбные блюда.

Существует еще одна легенда: будто неаполитанскому королю Монтеро в честь прекращения землетрясения принесли приготовленную рыбу. И она чиновнику так понравились, что он решил сделать это доброй традицией. Но на следующий год подданным не удалось поймать такую же рыбу. Поэтому повар под страхом смерти приготовил подобное блюдо. Но король все равно заметил несоответствие. Правда, вместо того, чтобы разгневаться, руководитель рассмеялся с этого розыгрыша. Вот якобы после этого стало принято не только праздновать 1 апреля, но и всех разыгрывать бумажными рыбами.

Розыгрыш на 1 апреля в Италии

Другая версия больше похожа на правду, чем две предыдущие – до реформы папы Григория XIII в 1654 году Новый год во Франции и Италии праздновали с 22 марта по 1 апреля.

Так вот, после переноса празднования на январь во Франции якобы осталась шуточная традиция дарить пустые коробки с подарками. Отсюда и пошла традиция шутить на 1 апреля. Всех, кто принимал те подарки, называли первоапрельскими рыбами, ведь рыб в этот период было легче поймать на крючок. Кстати, во Франции в этот день кондитеры изготавливают огромных шоколадных рыб.

Если же вспоминать Древний Рим как предка современной Италии, там после солнечного равноденствия угощали Бога смеха – Ризуса. Об этом празднике вспоминал даже Апулей в "Метаморфозах":

Забавы эти, которые мы ежегодно устраиваем в честь Смеха, всегда имеют какие-либо выдумки. Мы единственные из всех народов, кто умилостивляет забавами, весельем и шутками божество, которое называется смехом.

Поэтому эта версия выглядит слишком правдоподобной.

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Великобритания

Здесь григорианский календарь вошел в силу в 1672 году. Британцы решили позаимствовать традиции французов и итальянцев и тоже начали подшучивать над друзьями на 1 апреля. Только здесь этот день называется Днем всех дураков.

Одна из версий, когда появился День дураков в Великобритании: якобы в "Кентерберийских рассказах" Чосер написал о 32 марта, что на самом деле является 1 апреля, таким образом как бы автор пошутил над своими читателями. Правда, многие говорят о том, что это была банальная опечатка.

День всех дураков в Великобритании

Есть также легенда о появлении празднования Дня всех дураков в Англии. Когда-то очень давно, когда короли могли присвоить любую территорию, по которой только проехались, был себе город Гоуфам. И вот король захотел пройти по главной дороге этого городка, чтобы присвоить его. Но жители заблокировали проезд. Когда же король прислал свою охрану, жители начали бегать по дороге, будто они сошли с ума. Поэтому охранники подумали, что это какая-то болезнь, которая поражает всех в городе. Они убежали, а местные остались при своем городе. С тех пор якобы каждого 1 апреля праздновали победу мудрости над жадностью благодаря юмору.

Кстати, интересной особенностью здесь является то, что если человек "ведется" на шутку до полудня, то он становится "апрельским дураком", а если после полудня, то таким уже называют того, кто шутил. Поэтому здесь пытаются шутить только до 12 дня.

США

В Америку эта традиция пришла вместе с британскими колонистами и распространилась по всей стране.

В США шутки довольно обычные – привязанный на нитку кошелек, или приклееная к спине бумага с надписью "Ударь меня".

Шутки на 1 апреля в США

Ирландия

В Ирландии нет доступных сведений об истории возникновения праздника, но есть интересная традиция с отсылкой "жертвы" розыгрыша с определенным письмом. Это письмо человек носит от дома к дому, пока не откроет и не увидит содержание записки: "Шли дурного дальше".

Шутка на 1 апреля от компании Guinness

Германия

Когда-то в Германии 1 апреля считался очень неудачным днем. Людям не стоило тогда начинать дела, работать. Вот якобы из-за этого и появилось время для шуток.

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Также в этой стране считают, что именно 1 апреля родился Иуда, а также Бог "выслал" Сатану с неба.

Здесь традиционно шутят над детьми. Их могут попросить купить, например, комариного жира или ведро искры.

Индия

В Индии издавна 1 апреля отмечался День богини Ситы. Поэтому здесь были не только шутки, но и обсыпки друг друга краской, а также разыгрывание целых спектаклей.

1 апреля в Индии

Нидерланды

У голландцев своя версия возникновения праздника: они празднуют военную победу в 1572 году над испанцами.

Команда сайта "24" поздравляет вас с Всемирным Днем смеха. Шутите на здоровье!

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