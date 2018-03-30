1 апреля, или День смеха – топ-10 самых громких шуток в мире

1 апреля – всемирно известный День смеха, или День всех дураков, как его еще называют. Именно сегодня принято разыгрывать друг друга.

Желание разыграть окружающих есть не только у простых людей, но и у крупных корпораций, телевидения и СМИ. Журналисты сайта "24" подобрали 10 лучших шуток, о которых вы можете прочитать далее.

Читайте также: Правда или ложь: легко ли тебя обмануть?

ВВС и урожае макарон в Швейцарии

Телеканал ВВС 1 апреля 1957 года решил пошутить в прямом эфире и показали видеоряд, где фермеры собирали спагетти с деревьев, а затем сушили на солнце.



Розыгрыш на 1 апреля в Швейцарии

В сюжете отметили, что такой ​​урожай удалось собрать благодаря мягкой зиме и уничтожению жука-макароноеда.

В этот сюжет поверило так много зрителей, что звонки в редакцию не прекращались несколько дней.

Швеция также отметилась

В Швеции на телеканале также интересно пошутили.

В 1962 году в этой стране был всего-навсего один телеканал. И вот 1 апреля ведущий объявил: если вы натянете на свой телевизор чулок, он начнет показывать цветную картинку. Хотя, конечно, на тот момент все картинки на шведских экранах были черно-белыми.



Шутка на 1 апреля в Швеции

Самое смешное, что большинство шведов таки совершили указанные манипуляции со своими телевизорами.

Читайте также: День смеха: интересные факты про 1 апреля

Неудачная шутка от Google

Это довольно свежая шутка – 2016 года. Но закончилась она, к сожалению, увольнениями ...

Компания Google в почтовом сервисе Gmail рядом с обычной кнопкой "отправить" поставила кнопку MicDrop, которая так же отправляла письма, но с маленькой поправкой: добавляла анимацию с миньоном из мультфильма "Гадкий я".

После этого в компанию пришло очень много писем с жалобами, ведь людей уволили за нецелесообразные шутки в деловой переписке. На следующий день представитель Google выступил с официальными извинениями.

Ангела Меркель в объективе

1 апреля 2009 года на радио "Гессен ФФХ" актеры-имитаторы озвучили в прямом эфире, что Ангела Меркель беременна. Актеры имитировали голос личного гинеколога канцлера, а затем и самой Меркель.



Ангела Меркель

После того до самого вечера на радиостанцию поступали поздравления Ангеле Меркель.

Как пошутили над всей нацией США

Как известно, президент Никсон был единственным главой США, который узнал, как на самом деле действует процедура импичмента. Американский народ был очень возмущен методами правления Никсона.



Ричард Никсон – 37-й президент США

И вот в апреле 1992 года на одной из радиостанций "Голос нации" прозвучало объявление, что Никсон собирается снова баллотироваться в президенты Америки. В прямом эфире господин Ричард якобы заявил свой лозунг:

Я ничего не сделал плохого, и я сделаю это снова.

После того в студию посыпалось множество негативных звонков. Но во второй части шоу оказалось, что голос Никсона подделал комик Рич Литтл, а эти заявления – первоапрельская шутка.

Читайте также: Семь комедийных сериалов, которые никогда не наскучат

Число Пи

В одном из Нью-Мексиканских научных журналов в 1998 году напечатали интересную статью, местные власти хотят изменить значение числа "пи". Теперь якобы оно должно быть равно 3, так как "Бог любит троицу".

Тогда научное общество взбунтовалось и авторам статьи пришлось признаться, что это лишь первоапрельская шутка.

Без Эйфелевой башни

В газете Le Parisien 1 апреля 1986 года заявили, что Эйфелеву башню собираются демонтировать. В объявлении говорилось, что на месте исторического сооружения построят стадион к Олимпийским играм. А башню якобы планируют перенести в Диснейленд.



Эйфелева башня во Франции

Очевидно, что это была первоапрельская шутка.

Читайте также: 10 самых забавных Coub-роликов с пушистыми любимцами

Большая мечта – вечное лето

В 1987 году газета The Guardian заявила, что ученые изобрели особую машину, которая может всегда контролировать хорошую погоду. Якобы в результате Великобритания получит продолжительное лето и редкие дожди.



Лето в Лондоне

Жаль, что это только розыгрыш.

Сила притяжения

Ученый-астроном Патрик Мур в 1967 году в прямом эфире радио заявил, что сила притяжения Земли уменьшится.

Ученый заявил, что в 9:47 каждый, кто подпрыгнет, сможет полетать. После указанного времени студия получила кучу звонков с комментариями о том, как люди летали. Хотя на самом деле Патрик Мур пошутил.

Крупнейшее в мире месторождение нефти

В 2016 году сайт "24" 1 апреля опубликовал статью о том, что на Волыни найдено крупнейшее месторождение нефти в мире. Статья набрала огромное количество просмотров и репостов.

Есть еще много интересных шуток, но эти нам показались лучшими.

Читайте также: 1 апреля – история Дня дураков: девушки руководили мужчинами, а народ обманывал короля