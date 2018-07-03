1 июля девелопер DIM group организовал для жителей дома №1 ЖК "Автограф" пикник по-соседски

Непринужденно, весело, по-соседски: именно так жители первого дома ЖК "Автограф" провели воскресный выходной.

Девелопер DIM Group устроил пикник прямо возле дома-красавца, в сквере, среди сосен. Чтобы жители могли познакомиться в неформальной обстановке, подружиться и насладиться прекрасным отдыхом в кругу близких и родных.

Cоседей ждали интересные знакомства под веселую музыку, аниматоры и мастер-классы для детей, конкурсы и игры на свежем воздухе, традиционное угощение для пикников: бургеры и шашлычки, фото и видео "на память".

Праздник организовали с целью сделать приятно тем, кто остался на выходные в городе. Люди были довольны, даже погода нам помогла – на несколько часов выглянуло солнышко, чтобы поддержать хорошее настроение у присутствующих,

– рассказали в пресс-службе DIM group.

Представители девелопера также подчеркнули, что управляющая компания планирует встречи соседей продолжить и сделать доброй традицией.

Как известно, введение в эксплуатацию второй очереди ЖК "Автограф" запланировано на конец 2018 года.

Напомним, ЖК "Автограф" стал лауреатом Общенациональной премии "Человек года 2018" в номинации "Жилой комплекс года". Лучший жилой комплекс класса комфорт отличается уникальной современной архитектурой с изысканным фасадом, просторными и роскошными холлами с авторским оформлением, высоким уровнем энергоэффективности. На крыше первого дома обустроена собственная котельная. В квартирах установлены панорамные окна с теплыми алюминиевыми профилями с энергосберегающими свойствами. Кроме того, жителям комплекса будет доступна питьевая вода из подземного горизонта юрского периода. Артезианская вода будет добываться из собственной скважины и подаваться в каждую квартиру.

DIM group – девелоперско-строительный холдинг полного цикла, который успешно реализовал несколько жилых комплексов в пригороде столицы. В 2017 году ввел в эксплуатацию первую очередь ЖК "Автограф" на 384 квартиры, в 2018 году запланирован ввод в эксплуатацию двух домов второй очереди ЖК "Автограф" и ЖК "А52" в Киеве. 2 октября 2017 года DIM group начал строительство самого масштабного проекта – ЖК "Экосфера Метрополис" с парком площадью 2 гектара.