1 марта – поздравления с первым днем весны и открытки

1 марта – первый день весны! Мы так долго ждали, когда наконец закончится эта лютая зима, хотя бы календарная. Сохраняйте себе лучшие поздравления с 1 марта и тематические открытки, чтобы поздравить родных.

Весна – время новых надежд, пробуждения природы, тепла и ярких красок. Уже совсем скоро ясные и солнечные дни будут радовать нас и заряжать хорошим настроением. В первый день весны поспешите поздравить своих близких и родных!

Читайте также: Весеннее равноденствие: 10 интересных примет и традиций

Поздравления с первым днем весны на украинском языке

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

Хай зігрівають душу Вам красою Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки.​​​​​​​



Первый день весны: поздравления и открытки

***

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!



Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.



Березневої повені щастя,

Що приходить так швидко й нестримно,

Барв чарівних, духмяних квітневих,

Що, мов килим, земля розстелила!

***

Хай весни розмаїття малюнків

Прикрашає вам кожну хвилину,

Клич лелечий запросить в мандрівку,

У казкову і дивну країну!​​​​​​​

Нам стане ближче слово ніжність,

Вона з усмішкою на устах,

Дарує добру нам надію

І небо синє в тих очах.



Первый день весны: поздравления и открытки

***

З днем весни від душі вітаємо,

І від щирого серця бажаємо:

Сімейного щастя і моря квітів,

Нехай у світі завжди торжествує любов!​​​​​​​

Вже тане сніг, біжать струмки,

В вікно повіяло весною.

Засвищуть скоро соловеї,

І ліс одягнеться листвою!

Чиста небесная блакить,

Тепліше, яскравіше сонце стало,

Пора злих хуртовин і бурь

Минула знов надовго.​​​​​​​

З теплом! З надіями! З мімозами!

З прекрасним святом весни!

Нехай очі сяють зірками

І вічно будуть закохані!​​​​​​​

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.



Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!​​​​​​​



Первый день весны: поздравления и открытки

***

Цей день ми довго чекали

Серед хуртовин, морозів, льоду

А сьогодні я впевнений,

Що відступлять холоди!

Я тебе з теплом весняним,

З Першим днем Весни вітаю

І бажаю, щоб всі були закохані.

Щоб сонечко світило,

Ну а життя була світла.

І весна нам тільки радість

Від душі завжди несла!

***

З першим днем Весни!

І нехай поки морози

Візерунки так майстерно

Сплітають на склі...

Але ночами ж сни

Пропахли всі мімозою.

Так! Березня набув права!

Дорогу ж Весні!



Первый день весны: поздравления и открытки

***

Все одно сьогодні краще,

Ніж вчора і день тому,

Тому що світ весняний

Починає свій парад.

Хай ще всюди сніжно,

І не зелень за вікном,

Ради ми весни безбережної,

Хай вона прийде в наш дім!

***

Бубонить крапель, втомлена від чвар

Дощу і снігу, холоду з теплом.

Ну, все! Ура! Останній день лютневий

Розтанув – нині перше число!

І небо, скинувши хмаринок сірий фартух,

Умылось, щоб сяяти блакиттю,

А сонце, перший день зустрічаючи березня,

Променями махає: "Люди, всіх з весною!"

Хай живе зелене убрання

Лісів, полів, парків, садів!

Хай в душах заповнює весь простір

Квітуча надіями любов!

***

Редакция 24 Канала поздравляет всех с первым днем весны!