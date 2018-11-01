1 ноября 2018 года почтят могилы родственников и отправят панихиды. Этот праздник называют Днем Всех Святых, который связан с культурой язычников. Кельтские племена 1 ноября праздновали Самайн – канун Нового года. Язычники верили, что этот день наделен мистической силой. По поверью, в День всех святых души умерших возвращаются в свои прежние дома, чтобы получить жертвенную пищу.

Именно в это время, 1 ноября, древние римляне отмечали праздник Фералия, который был связан с памятью об умерших. По этой причине сохранились традиции празднования. День Всех Святых чествуют и до настоящего времени, несмотря на то, что язычество искоренилось христианской церковью. Следовательно, современный День всех святых является версией старого языческого праздника Самайн.

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Самайн – это медовое время (переход к зиме), который считался волшебным и мистическим временем. Сиды – (враждебно настроены волшебные существа), проходят в мир людей, в то время люди тоже имеют возможность попасть в потусторонний мир.

Именины 1 ноября празднуют: Дмитрий, Иван, Сергей, Феликс.

Что нельзя делать в День всех святых

– В День всех святых нельзя оглядываться, услышав за спиной шаги, ведь это может быть дух умершего, или смерть.

– Нельзя оставлять открытыми окна и двери в доме.

– Стоит избегать любых споров и ссор, ведь они могут привести к плохим последствиям.

– Одежду, которая сушится на улице или на балконе – лучше убрать, или перенести стирку на другой день. Считается, что человек, который наденет эту одежду – будет притягивать к себе несчастья.

Что можно делать в День всех святых

– С помощью яблока можно узнать судьбу. Плод следует разрезать на девять частей, восемь съесть, а девятую бросить через плечо. Если быстро оглянуться, вероятно, можно увидеть того, кто предназначен судьбой.

– Если бросить в костер два каштана, можно узнать о согласии в семье. Надо проследить, раскатятся ли они в стороны, сгорят ли лежа рядом. Если раскатятся - в семье возможны распри, если сгорят вместе - ждите спокойствия, понимания и уюта.

– В этот день можно узнать о количестве будущих детей. Для этого надо в емкость с водой выливать по капле яичный белок, глядя на рисунок, который появляется на воде. Изображение, которое выльется – будет символизировать пол будущего ребенка.

– В хлебе надо запечь кольца, монетки и пуговицы. Кусочки хлеба раздать всем, кто хочет узнать будущую судьбу. Считается, что тот, кто получил кольцо в наступающем году женится или выйдет замуж, найденная монетку символизирует финансовый поток, а тот, кому попадется пуговица – проживет год без изменений.