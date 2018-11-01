11:28
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      1 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя и можно делать в этот день

      776 Читати новину українською
      Что нельзя и можно делать 1 ноября
      Что нельзя и можно делать 1 ноября / 24 канал

      1 ноября 2018 года почтят могилы родственников и отправят панихиды. Этот праздник называют Днем Всех Святых, который связан с культурой язычников. Кельтские племена 1 ноября праздновали Самайн – канун Нового года. Язычники верили, что этот день наделен мистической силой. По поверью, в День всех святых души умерших возвращаются в свои прежние дома, чтобы получить жертвенную пищу.

      Именно в это время, 1 ноября, древние римляне отмечали праздник Фералия, который был связан с памятью об умерших. По этой причине сохранились традиции празднования. День Всех Святых чествуют и до настоящего времени, несмотря на то, что язычество искоренилось христианской церковью. Следовательно, современный День всех святых является версией старого языческого праздника Самайн.

      Читайте также: Хэллоуин-2018: когда и как отмечают страшный праздник

      Самайн – это медовое время (переход к зиме), который считался волшебным и мистическим временем. Сиды – (враждебно настроены волшебные существа), проходят в мир людей, в то время люди тоже имеют возможность попасть в потусторонний мир.

      Именины 1 ноября празднуют: Дмитрий, Иван, Сергей, Феликс.

      Что нельзя делать в День всех святых

      – В День всех святых нельзя оглядываться, услышав за спиной шаги, ведь это может быть дух умершего, или смерть.

      – Нельзя оставлять открытыми окна и двери в доме.

      – Стоит избегать любых споров и ссор, ведь они могут привести к плохим последствиям.

      – Одежду, которая сушится на улице или на балконе – лучше убрать, или перенести стирку на другой день. Считается, что человек, который наденет эту одежду – будет притягивать к себе несчастья.

      Что можно делать в День всех святых

      – С помощью яблока можно узнать судьбу. Плод следует разрезать на девять частей, восемь съесть, а девятую бросить через плечо. Если быстро оглянуться, вероятно, можно увидеть того, кто предназначен судьбой.

      – Если бросить в костер два каштана, можно узнать о согласии в семье. Надо проследить, раскатятся ли они в стороны, сгорят ли лежа рядом. Если раскатятся - в семье возможны распри, если сгорят вместе - ждите спокойствия, понимания и уюта.

      – В этот день можно узнать о количестве будущих детей. Для этого надо в емкость с водой выливать по капле яичный белок, глядя на рисунок, который появляется на воде. Изображение, которое выльется  – будет символизировать пол будущего ребенка.

      – В хлебе надо запечь кольца, монетки и пуговицы. Кусочки хлеба раздать всем, кто хочет узнать будущую судьбу. Считается, что тот, кто получил кольцо в наступающем году женится или выйдет замуж, найденная монетку символизирует финансовый поток, а тот, кому попадется пуговица – проживет год без изменений.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      сегодня , 11:00 Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      Олена Булан
      Одеський активіст знає, хто організував замах на нього, і чому вони не затримані
      сегодня , 10:01 Одеський активіст знає, хто організував замах на нього, і чому вони не затримані
      Блог Медіа
      Украине еще долго будет трудно и больно – давайте это признаем
      сегодня , 08:40 Украине еще долго будет трудно и больно – давайте это признаем
      Блог Соцмережі
      Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы
      сегодня , 07:04 Что изменится для украинцев в ноябре: новые цены, штрафы и сервисы
      Яніна Ткачук
      Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала
      31 октября , 22:17 Кубок Украины: результаты матчей 1/8 финала
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Стоит ли в Украине проводить ЛГБТ-акции? Ваше мнение
       20 марта 2016 , 11:50
      Майнинг криптовалют станет официальной профессией в Украине: в правительстве сделали первый шаг
       15 марта , 12:52
      Зозуля организовал аукцион, чтобы помочь детям участников АТО
       8 июля 2016 , 21:47
      Днепр не доиграл матч против Волыни из-за бесчинства фанатов
       31 мая 2017 , 18:47
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук