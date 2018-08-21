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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

1 сентября в Киеве состоится Олимпийский урок

17 Читати новину українською
1 сентября в Киеве состоится Олимпийский урок

В День знаний в украинской столице на Оболонской Набережной стартует уникальная акция Национального олимпийского комитета Украины – Всеукраинский Олимпийский урок.

В этом году спортивный праздник будет посвящен III летним Юношеским Олимпийским играм, которые уже в начале октября состоится в аргентинском Буэнос-Айресе.

"Все желающие смогут попробовать сдать олимпийские экзамены на более чем 40 спортивных площадках, принять участие в олимпийском квесте, ближе познакомиться с будущими юными участниками ЮОИ-2018 и в очередной раз встретиться с титулованными Олимпийскими чемпионами и призерами", – сообщили в НОК.

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Первый звонок "Олимпийского урока-2018. Экзамен в Буэнос-Айресе" состоится 1 сентября в 15:00 на Оболонской Набережной.

Участие в мероприятии бесплатное.

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Теги: Новости Киева Новости спорта
Источник: 24 Канал
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