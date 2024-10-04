На полях промислового форуму, організованого в Києві, вчора підписав
@KNDS_France
контракту на постачання 12 гармат CAESAR за фінансування України.
Збільшення виробничих потужностей нашого ОПК дає змогу підтримати Україну.
Союзники України підтримують її з перших днів повномасштабного вторгнення. Зокрема, Франція оголосила про нову допомогу.
На полях промислового форуму, організованого в Києві, вчора підписав
@KNDS_France
контракту на постачання 12 гармат CAESAR за фінансування України.
Збільшення виробничих потужностей нашого ОПК дає змогу підтримати Україну.