2-летняя девочка выпала из окна под Днепром

В Каменском Днепропетровской области малолетняя девочка выпала из окна. По данным СМИ, не выдержала москитная сетка. Как следствие, 2-летний ребенок получил значительные травмы.

Инцидент произошел на улице Никопольской, 30. Об этом стало известно 6 июля. Полиция еще не подтвердила информацию.

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Родителей рядом не было

Известно, что девочка оперлась на москитную сетку. Но та ее не выдержала. В результате ребенок упал со второго этажа.

В это время родителей дома не было. С девочкой сидела бабушка. Однако женщины в это время не было в комнате.

Получила многочисленные травмы

В результате падения ребенок получил значительные травмы: сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

Девочку госпитализировали в областную детскую клинику Днепра. Все детали будет выяснять следствие.

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