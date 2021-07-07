2-летняя девочка выпала из окна под Днепром
Источник:"Днепр час"
В Каменском Днепропетровской области малолетняя девочка выпала из окна. По данным СМИ, не выдержала москитная сетка. Как следствие, 2-летний ребенок получил значительные травмы.
Инцидент произошел на улице Никопольской, 30. Об этом стало известно 6 июля. Полиция еще не подтвердила информацию.
Интересно Киевлянку, которая заморила голодом сына, приговорили к 12 годам тюрьмы
Родителей рядом не было
Известно, что девочка оперлась на москитную сетку. Но та ее не выдержала. В результате ребенок упал со второго этажа.
В это время родителей дома не было. С девочкой сидела бабушка. Однако женщины в это время не было в комнате.
Получила многочисленные травмы
В результате падения ребенок получил значительные травмы: сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.
Девочку госпитализировали в областную детскую клинику Днепра. Все детали будет выяснять следствие.
Несчастные случаи с детьми за последнюю неделю
- В Тернополе автомат с игрушками ударил 8-летнего ребенка током. Пострадавшую с термическими ожогами отвезли в больницу.
- В Черновцах 10-летняя девочка упала с батута и получила сильную травму. Ребенок получил перелом двух предплечий.
- На Харьковщине 2-летняя девочка чуть не утонула в бассейне. В службу спасения сообщили об этом родители.