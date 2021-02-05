20 лет в тюрьме за подготовку теракта: в Бельгии осудили иранского дипломата
В Бельгии суд признал иранского дипломата Асадолаха Асади виновным в подготовке взрыва на митинге оппозиционной иранской группы во Франции. Мужчину приговорили к 20 годам пребывания в тюрьме.
Источник: ВВС
Это первый подобный случай, когда в Евросоюзе судят иранского дипломата. Дело касается планирования взрыва во Франции почти 3 года назад.
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Детали судебных решений
Суд Антверпена приговорил подозреваемого до 20 лет тюрьмы.
Кроме 49-летнего Асади, который работал в иранском посольстве в Вене, перед судом предстали еще 3 его сообщника. Их арестовали во время масштабной спецоперации полиции Германии, Франции и Бельгии.
Приспешников Асади приговорили к 18 годам лишения свободы.
Асадолаху Асади засудили к 20 годам тюрьмы / Фото Tasnim
Что известно о попытке теракта под Парижем в 2018 году
- В июле 2018 года европейские спецслужбы объявили о сорванной попытке организации взрыва под Парижем. Произошло это 30 июня на заседании Национального совета сопротивления Ирана.
- Немецкая полиция задержала иранского дипломата Асади, который был советником посольства Ирана в Вене.
- В Бельгии поймали 2 граждан иранского происхождения. У них изъяли 500 граммов самодельной взрывчатки TATP, а также детонатор.
- Правоохранители считают, что Асад встретился с Амиром С. и Насими Н. в пиццерии в Люксембурге. Там он мог передать им взрывчатку.
- Всех 3 фигурантов подозревают в подготовке нападения на участников ежегодной конференции Национального совета сопротивления Ирана в Париже.
- Тегеран обвинения отрицает, утверждая, что виноваты NCRI.
Данные с BBC
Что такое Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI)?Иранская политическая организация, базирующаяся во Франции. Это политическая коалиция, призванная изменить иранский режим. Состоит из различных иранских диссидентских групп, главным членом которой является Народный моджахед Ирана.
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