В Бельгии суд признал иранского дипломата Асадолаха Асади виновным в подготовке взрыва на митинге оппозиционной иранской группы во Франции. Мужчину приговорили к 20 годам пребывания в тюрьме.

Источник: ВВС

Это первый подобный случай, когда в Евросоюзе судят иранского дипломата. Дело касается планирования взрыва во Франции почти 3 года назад.

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Детали судебных решений

Суд Антверпена приговорил подозреваемого до 20 лет тюрьмы.

Кроме 49-летнего Асади, который работал в иранском посольстве в Вене, перед судом предстали еще 3 его сообщника. Их арестовали во время масштабной спецоперации полиции Германии, Франции и Бельгии.

Приспешников Асади приговорили к 18 годам лишения свободы.



Асадолаху Асади засудили к 20 годам тюрьмы / Фото Tasnim

Что известно о попытке теракта под Парижем в 2018 году

В июле 2018 года европейские спецслужбы объявили о сорванной попытке организации взрыва под Парижем. Произошло это 30 июня на заседании Национального совета сопротивления Ирана.

Немецкая полиция задержала иранского дипломата Асади, который был советником посольства Ирана в Вене.

В Бельгии поймали 2 граждан иранского происхождения. У них изъяли 500 граммов самодельной взрывчатки TATP, а также детонатор.

Правоохранители считают, что Асад встретился с Амиром С. и Насими Н. в пиццерии в Люксембурге. Там он мог передать им взрывчатку.

Всех 3 фигурантов подозревают в подготовке нападения на участников ежегодной конференции Национального совета сопротивления Ирана в Париже.

Тегеран обвинения отрицает, утверждая, что виноваты NCRI.

Данные с BBC