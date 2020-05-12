20 ударов ножом, личная неприязнь и полное осознание: суд об убийстве ребенка под Харьковом
Расследование жуткого убийства 13-летнего ребенка на Харьковщине продолжается. Мать Татьяну Пьянову, которую подозревают в убийстве собственного ребенка, суд поместил под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Выяснилось, что женщина нанесла ребенку не менее 20 ударов ножом по голове и в лицо.
О деталях дела говорится в постановлении суда, которое опубликовал Единый реестр судебных решений.
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Детали убийства в Харьковской области
Жительница поселка Подворки совершила убийство "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений".
В постановлении суда указано, что подозреваемая Татьяна Пьянова действовала "с преступным умыслом, направленным на лишение жизни малолетнего с особой жестокостью".
Следователи считают, что женщина понимала и предвидела последствия своих действий.
Мать нанесла ребенку не менее 20 ударов ножом по голове и в лицо. Правоохранители утверждают, что женщина осознавала, что причиненные телесные повреждения наносили ребенку большие страдания
Как умерла 13-летняя девочка
Ребенок умер сразу на месте. После убийства, Татьяна Пьянова отделила ножом ее голову от тела, положила ее в полимерный пакет и направилась в Харьков.
Еще одна версия Зверски поиздевались мужчины: в селе рассказали, кто мог убить ребенка под Харьковом
Что известно о Татьяне Пьяновой?
Женщина вместе с дочерью и братом жила в селе Подворки. На момент задержания была трезвой и не состояла на учете в психиатрической больнице.
Соседи в селе отзываются о ней хорошо, называют адекватной. По словам мужчины, который уже не жил с Татьяной, в поведении женщины к дочери была определенная необычность. Во время судебного разбирательства об избрании меры пресечения, женщина вела себя неадекватно. Она заявила, что у нее нет дочери Кристины, а ее дочь зовут Ева.
Жестокое убийство ребенка под Харьковом: хронология событий
- 30 апреля близ Харькова обнаженная женщина шла по улице. В одной руке несла пакет с отрезанной головой ребенка, в другой – нож.
- Около 5 утра ее задержала полиция.
- Брат утром 30 апреля обратился в полицию и сообщил, что в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело несовершеннолетней племянницы. К слову, в селе говорят, что над женщиной и ее ребенком могли поиздеваться "свои же мужчины".
- Правоохранители открыли дело по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает лишение свободы от десяти лет до пожизненного.
- На время досудебного расследования суд поместил Татьяну под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
13-летнюю Кристину Пьянову похоронили в родном селе – детали здесь.