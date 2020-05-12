20 ударов ножом, личная неприязнь и полное осознание: суд об убийстве ребенка под Харьковом

Расследование жуткого убийства 13-летнего ребенка на Харьковщине продолжается. Мать Татьяну Пьянову, которую подозревают в убийстве собственного ребенка, суд поместил под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Выяснилось, что женщина нанесла ребенку не менее 20 ударов ножом по голове и в лицо.

О деталях дела говорится в постановлении суда, которое опубликовал Единый реестр судебных решений.

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Детали убийства в Харьковской области

Жительница поселка Подворки совершила убийство "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений".

В постановлении суда указано, что подозреваемая Татьяна Пьянова действовала "с преступным умыслом, направленным на лишение жизни малолетнего с особой жестокостью".

Следователи считают, что женщина понимала и предвидела последствия своих действий.

Мать нанесла ребенку не менее 20 ударов ножом по голове и в лицо. Правоохранители утверждают, что женщина осознавала, что причиненные телесные повреждения наносили ребенку большие страдания

Как умерла 13-летняя девочка

Ребенок умер сразу на месте. После убийства, Татьяна Пьянова отделила ножом ее голову от тела, положила ее в полимерный пакет и направилась в Харьков.

Еще одна версия Зверски поиздевались мужчины: в селе рассказали, кто мог убить ребенка под Харьковом

Что известно о Татьяне Пьяновой?

Женщина вместе с дочерью и братом жила в селе Подворки. На момент задержания была трезвой и не состояла на учете в психиатрической больнице.



Соседи в селе отзываются о ней хорошо, называют адекватной. По словам мужчины, который уже не жил с Татьяной, в поведении женщины к дочери была определенная необычность. Во время судебного разбирательства об избрании меры пресечения, женщина вела себя неадекватно. Она заявила, что у нее нет дочери Кристины, а ее дочь зовут Ева.

Жестокое убийство ребенка под Харьковом: хронология событий

30 апреля близ Харькова обнаженная женщина шла по улице. В одной руке несла пакет с отрезанной головой ребенка, в другой – нож.

Около 5 утра ее задержала полиция.

Брат утром 30 апреля обратился в полицию и сообщил, что в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело несовершеннолетней племянницы. К слову, в селе говорят, что над женщиной и ее ребенком могли поиздеваться "свои же мужчины".

Правоохранители открыли дело по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает лишение свободы от десяти лет до пожизненного.

На время досудебного расследования суд поместил Татьяну под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

13-летнюю Кристину Пьянову похоронили в родном селе – детали здесь.