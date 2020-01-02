2019 год стал самым теплым за всю историю наблюдений в Киеве: когда было жарче всего

Среднегодовая температура 2019 года в Киеве поднялась до 10,6 градусов, что на 2,9 градусов превышает климатическую норму. Таким образом, он оказался рекордным с 1881 года.

В целом, в течение 2019 года обновлены 36 температурных рекордов. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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По данным ученых, теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6 градусов. Он стал самым теплым за период наблюдений.

Кроме того, ни разу не было, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала 15 градусов тепла. 18 декабря 2019 года она поднялась до 15,2 градусов.

Холоднее всего было 9 января – 14,4 градусов мороза, а в жарче всего – 13 августа, когда температура в тени достигала 35 градусов тепла.

Благодаря аномально теплому декабрю, метеорологическая зима в столице еще не наступила,

– добавили в обсерватории.

Кроме того, в 2019 году в Украине выпало рекордно низкое количество осадков. В этом году выпало лишь три четверти нормы.

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Что думают о глобальном изменении климата украинцы

Опрос компании Research & Branding Group показал, что в конце 2019 года подавляющее большинство граждан Украины (84%) считает, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Противоположного мнения придерживаются всего 9% опрошенных.

В то же время, украинцы не всегда считают, что глобальное потепление – это плохо.

Экологи уверяют, что глобальное потепление – это не просто слова или "озабоченность" международного сообщества. Его последствия мы ощущаем уже сейчас.