2020-й год станет годом детенизации украинской экономики: что уже удалось сделать власти

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подвел итоги борьбы с теневыми рынками. По его словам, по меньшей мере теневого рынка нефтепродуктов в Украине не будет.

Как подчеркнул Гончарук в своем телеграме, теневые схемы — это средства, украденные у каждого украинца. А 2020-й год станет годом детенизации украинской экономики.

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Нелегальные АЗС

Гончарук заверил, что все схемы теневого рынка нефтепродуктов будут разоблачены и ликвидированы, а их участники привлечены к ответственности.

Также он подвел итоги широкой кампании по ликвидации теневых схем торговли горючим, которое было начато по инициативе украинского президента Зеленского. По его словам Государственная фискальная служба, Нацполиция и СБУ осуществили 2200 проверок – в целом была проверена информация о 1399 нелегальных АЗС.

Из них:

377 – остановили деятельность;

316 – демонтированы ранее или отсутствуют по адресам;

243 – демонтированы за отчетный период;

463 – оформили лицензию.

Кроме того, украинские правоохранители изъяли из оборота:

– 4 тысячи тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 миллиона гривен,

– оборудование на сумму 94,2 миллиона гривен.

Кстати, было открыто 152 уголовных и 292 административных производства.

"ГФС и СБУ должны продолжить проверки, а местные власти – активнее приобщиться к процессу в рамках рабочих групп", – подчеркнул Гончарук.

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Древесина

Гончарук сообщил, что вопросом почти 12% лесного фонда Украины занимаются органы местного самоуправления. Они, со своей стороны, заготавливают примерно 2 миллиона кубометров древесины в год.

Сейчас со 187 постоянных лесопользователей коммунальной собственности в системе электронного учета подключены лишь 69. А 7,5% лесного фонда не закреплено за постоянными лесопользователями. Соответственно их никто не охраняет, и ни один учет этой древесины не осуществляют.

По словам Гончарука, с 1 февраля 2020-го года в Украине:

Должен полноценно заработать централизованный учет древесины.

МВД, Гослесагентство и Госэкоинспекция должны непрерывно предотвращать незаконной вырубки лесов и выявлять нарушения.

Гослесагентство, другие постоянные лесопользователи и владельцы лесов должны обнародовать на официальных веб-сайтах информацию о делах о лесонарушениях.

Главы ОГА должны предоставить предложения о закреплении за постоянными лесопользователями лесов, которые не имеют собственника.

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Игорный бизнес

Гончарук отчитался, что сегодня закрыто более 5300 нелегальных заведений.

20 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем Гончарук заявил, что с нелегальными игровыми залами в Украине будет покончено. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов 20 декабря.

В то же время он поручил председателям ОГА и Нацполиции продолжить борьбу с ними, в частности: