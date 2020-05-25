В 2021 году Украина может перейти к накопительной пенсионной системе: что это означает

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина может перейти к накопительной пенсионной системе уже в 2021 году. Накопительный уровень будет финансироваться из уже существующих налогов и не будет предусматривать новых выплат для работников.

О вероятности такого быстрого перехода к более современной пенсионной системе Денис Шмыгаль заявил в интервью Интерфакса.

Важно Рада окончательно отклонила законопроект о пенсионном возрасте для женщин: что это означает

Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистичным, но до 1 января 2021 года это вполне реально ввести,

– заявил глава правительства.

Премьер убежден, что накопительная пенсионная система – это единственный путь, чтобы будущие пенсионеры получали достойную пенсию, а бизнес не получал дополнительную налоговую нагрузку.

"Обсуждается следующий вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, еще 2% берем из НДФЛ", – рассказал Денис Шмыгаль.

По его словам, 4% сбор позволит при нынешних ценах накопить до выхода на пенсию 1 миллион гривен. Впрочем, по нашим подсчетам, эта сумма преувеличена в несколько раз.

В марте 2020 года средняя зарплата в Украине составила 11 тысяч 446 гривен. 4% из этой суммы – это 457 гривен. То есть чтобы накопить 1 миллион гривен, нужно работать 182 года. За 35 лет работы на среднюю зарплату человек накопит почти 192 тысячи гривен.

ЕСВ – это единый социальный взнос. То есть именно та часть налогов, которая идет на пенсии. В 2020 году его размер – 22% от зарплаты или по меньшей мере 918 гривен 6 копеек.



НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Это общегосударственный налог, взимаемый с доходов. Доля НДФЛ колеблется от 5% до 18% в зависимости от видов дохода.

Следует знать Пенсионерам в возрасте от 75 лет ежемесячно планируют платить надбавки: сумма

Почему накопительная система – это хорошо?Накопительная пенсионная система – это прогрессивный вариант, когда налогоплательщик сам собирает деньги на собственную пенсию. Это является альтернативой, когда пенсия как долг переходит от одного поколения другому.



В таком случае пенсии становятся персонализированными, а их размер прежде всего зависит от уплаченных налогов. Таким образом работники получают дополнительный стимул платить налоги, а не получать зарплаты в конвертах.

Пенсионные системы: коротко

Фактически основных пенсионных систем есть 3 – солидарная, обязательная накопительная и смешанная, которая имеет в себе признаки первых двух. Также есть схема негосударственного пенсионного обеспечения. Простыми словами, когда, например, человек сам в банке откладывает деньги на старость, которые впоследствии получает с процентами.

Солидарная система предполагает, что нынешнее поколение, которое работает, фактически своими налогами выплачивает пенсии пенсионерам. Такая система была оправдана, например, после распада Советского Союза, но сейчас устарела.

В то же время накопительная пенсионная система предусматривает, что ты платишь налоги на пенсию не какому-то незнакомцу, а самому себе через несколько лет. Признаки перехода к этой системе были заложены в пенсионной реформе Владимира Гройсмана, но полноценный переход так и не состоялся.