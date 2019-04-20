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      В Украине начался день тишины перед выборами: что это означает

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      20 апреля 2019 - День тишины перед 2 туром выборов 2019 Украина
      20 апреля в Украине – День тишины перед вторым туром выборов президента / 24 канал

      В полночь 20 апреля в Украине начался день тишины накануне второго тура президентских выборов. Сегодня законом запрещена любая политическая реклама и предвыборная агитация в пользу кандидатов в президенты.

      С 00:00 субботы, 20 апреля, коммунальные службы обязаны снять ранее расклеенные в публичных местах предвыборные агитационные материалы политиков – билборды, баннеры, вывески, рекламу на транспорте, витринах и тому подобное.

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      Кандидатам в президенты запрещено проводить 20 апреля встречи с избирателями и распространять агитацию в СМИ. Также нельзя показывать агитационные фильмы или клипы, распространять избирательные листовки, плакаты, публично призывать голосовать за или не голосовать за определенных кандидатов, а также публично оценивать их деятельность.

      Любая политическая реклама считается незаконной и приведет к неприятным последствия для тех кандидатов, в чьих интересах она проводится.

      День тишины не распространяется на распространение информации, касающейся непосредственно самих выборов – разъяснения законодательных норм, порядка голосования, приглашения принять участие в выборах.

      Какое наказание грозит нарушителям дня тишины?

      За нарушение дня тишины установлена административная ответственность. За агитацию простым гражданам грозит штраф в размере 510-850 гривен, а должностным лицам – 850-1360 гривен.

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      Но сам факт нарушения сначала надо доказать в суде. Когда полиция выявляет нарушения, то составляет протокол, а тогда суд принимает решение. Но вряд ли суд сможет доказать, что те или иные билборды или плакаты имеют отношение к выборам.

      Наказывают ли за агитацию в социальных сетях?

      Закон Украины предусматривает ответственность за агитацию в день тишины только для интернет-СМИ. Для обычных пользователей наказание на сегодня не предусмотрено. Юзеры не являются ни членами политических партий, ни СМИ, ни рекламными и пиарагентами, поэтому на них не распространяется запрет на предвыборную агитацию.

      Однако Министерство внутренних дел призывает украинцев воздержаться в день тишины от аватарок в Facebook с призывом поддержать того или иного кандидата в президенты. Несмотря на отсутствие наказания, это также является нарушением законодательства.

      вибори президент Україна другий тур дата інфографіка

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Штрафы Нарушения на выборах
      Источник: 24 канал
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