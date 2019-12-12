20 гривен за доллар – это фантастика, – Милованов

Курс гривны в 2020 году к доллару США на уровне 20 к 1 возможен, если только Украина привлечет 10 или и 20 миллиардов долларов инвестиций. В противном случае такой сценарий выглядит фантастическим.

Об этом говорил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в интервью DW , опубликованном 11 декабря.

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Будет ли курс 20 гривен за доллар

Министр Милованов считает, что "вряд ли".

Я думаю, что это – фантастика. Думаю, 20 гривен – это очень маловероятно,

– подчеркнул он.

И пояснил: "Если к нам зайдет очень-очень много инвестиций... Если зайдет 10 - 20 миллардов долларов, возможно, такой курс и будет".

Заметим, что 11 декабря доллар покупали по 23,43 гривны – в последний раз доллар так дешево стоил в ноябре 2015 года.

При этом министр отметил, что не все так однозначно в экономике: "Если курс растет, это хорошо для экспортеров, если он падает, это хорошо для импортеров и для населения в целом".



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