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      20 гривен за доллар – это фантастика, – Милованов

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      Чтобы гривна укрепилась до 20 за доллар нужны 20 миллиардов инвестиций / Иллюстративное фото

      Курс гривны в 2020 году к доллару США на уровне 20 к 1 возможен, если только Украина привлечет 10 или и 20 миллиардов долларов инвестиций. В противном случае такой сценарий выглядит фантастическим.

      Об этом говорил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в интервью DW, опубликованном 11 декабря.

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      Будет ли курс 20 гривен за доллар

      Министр Милованов считает, что "вряд ли".

      Я думаю, что это – фантастика. Думаю, 20 гривен – это очень маловероятно,
      – подчеркнул он.

      И пояснил: "Если к нам зайдет очень-очень много инвестиций... Если зайдет 10 - 20 миллардов долларов, возможно, такой курс и будет". 

      Заметим, что 11 декабря доллар покупали по 23,43 гривны – в последний раз доллар так дешево стоил в ноябре 2015 года.

      При этом министр отметил, что не все так однозначно в экономике: "Если курс растет, это хорошо для экспортеров, если он падает, это хорошо для импортеров и для населения в целом".

      курс
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Инвестиции Тимофей Милованов
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