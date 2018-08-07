20-летнюю дочь Барака Обамы поймали с сигаретой: фото

Дочь бывшего президента США Барака Обамы Малию папарацци сфотографировали во время свидания с ее парнем Рори Фаркуарсоном.

Пара прогулялась по улицам Лондона, держа в руках сигареты, пишет Daily Mail.

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Малия Обама и Рори Фаркуарсон

Что об этом думает ее отец?

Это не первый раз Малию обвиняют в курении: в 2016 году в сеть выложили видео, где девушка курит марихуану на музыкальном фестивале Lollapalooza в Чикаго.

Малию Обама сняли с косяком в 2016 году

Сейчас старшая дочь Обамы на каникулах и путешествует по Европе с бойфрендом. Девушка учится в Гарвардском университете и перешла на второй курс.

Малия Обама и Рори Фаркуарсон

Малия Обама и Рори Фаркуарсон

Малия Обама