20-летнюю модель Шинейд Макнамару нашли мертвой на яхте миллиардера: подробности

Австралийская модель и звезда Instagram 20-летняя Шинейд Макнамара была найдена мертвой на яхте мексиканского миллиардера у берегов Греции.

Яхта принадлежит одному из самых богатых людей Мексики, 87-летнему бизнесмену Альберто Баильересу. Об этом сообщает издание The Sun.

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Известно, что Шинейд работала на роскошной яхте Mayan Queen IV стоимостью 140 миллионов долларов в течение четырех месяцев. Чем именно занималась девушка на судне до сих пор неизвестно.

Допис, поширений Salt Bby (@sineadmcnamara) 12 Лип 2018 р. о 9:13 PDT

Отмечается, что сам мексиканский бизнесмен покинул яхту за два дня до того, как на корме нашли Шинейд без сознания. Некоторые из западных СМИ пишут, что девушка была еще жива, но умерла в вертолете по дороге в больницу.

Допис, поширений Salt Bby (@sineadmcnamara) 5 Сер 2018 р. о 10:38 PDT

Брат Шинейд Джейк Макнамара подтвердил гибель своей сестры.

Сейчас греческая полиция выясняет, что произошло на яхте за двое суток отсутствия ее владельца, когда на борту оставались члены экипажа, персонал и Шинейд Макнамара.

Допис, поширений Salt Bby (@sineadmcnamara) 9 Сер 2018 р. о 12:33 PDT