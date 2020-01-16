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      20 минут на работу: в Киеве за ночь "вырос" незаконный МАФ – видео

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      В Киеве незаконный МАФ установили за 20 минут / Скриншот с видео

      В Киеве ловкие "предприниматели" поставили на улице Березняковской, 16 незаконный металлический МАФ. Сделали они это в ночь на 15 января, а сами работы по "строительству" длились всего 20 минут.

      Установление МАФа зафиксировали камеры видеонаблюдения. Саму запись опубликовали на ютуб-канале BerCrime.

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      Как видно в начале видео, днем ​​до места установки МАФа подъехали несколько мужчин и "забронировали" себе частичку территории. Они поставили там шины и деревянные балки, а сбоку оставили белый микроавтобус и черную легковушку.

      Когда стемнело, место под МАФ начали расчищать. Около 00:30 туда подъехал грузовой кран с ларьком. МАФ быстренько подняли и переставили на землю. Уже в 00:52 все работы закончили и кран уехал. Мужчины, которые устанавливали киоск также разъехались.

      Смотрите видео установки МАФа в Киеве за 20 минут:

       

      Как в Киеве борются с незаконными МАФами?В столице только за несколько месяцев 2019 года снесли более тысячи незаконных МАФов. К 2024 году руководство Киева должно убрать около 70% киосков по всему городу. В частности снесут МАФы, которые расположены вблизи входов в метро, вдоль основных транспортных магистралей и возле остановок общественного транспорта. По мнению мэрии Киева, МАФы портят вид города и создают неудобства киевлянам.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Строительство Торговля
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