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20 признаков того, что вам изменяют

69 Читати новину українською
20 признаков измены
20 признаков измены / buzzfeed.com

Очень трудно выяснить – изменяет вам любимый человек или нет. Это можно обнаружить по нескольким признакам.

Детектив, бывший агент ФБР Том Мартин описал самые распространенные признаки измены в Глядя на жизнь частными глазами (Seeing Life through Private Eyes), пишет Independent.

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Чтобы разоблачить измену или опровергнуть подозрение один из партнеров нанимает детектива для расследования дела.

20 ознак зради
20 признаков измены

20 признаков измены партнера:

  1. Изменение привычек.
  2. Ранний уход и позднее возвращение домой.
  3. Деловые поездки.
  4. Отсутствие партнера на семейных праздниках или выходных.
  5. Сверхурочная работа.
  6. Непонятные расходы.
  7. Другие аккаунты в социальных сетях.
  8. Скрытые счета кредитной карты.
  9. Чрезмерный уход за собой.
  10. Чужой запах и следы от помады.
  11. Покупка непонятных подарков.
  12. Неожиданная любовь к спортзалу.
  13. Непонятные предметы (к примеру, презервативы в машине)
  14. Пропущенные звонки и SMS с неизвестного номера.
  15. Закодированные или скрытые сообщения в телефоне.
  16. Меньшее количество секса.
  17. Уклонение и защитное поведение.
  18. Очевидная ложь.
  19. Придирчивость и вспыльчивость партнера.
  20. Неприятие неожиданных визитов (к примеру, если вы пришли на работу без звонка).

У партнера закодовані або приховані повідомлення в телефоні
У партнера закодированные или скрытые сообщения в телефоне

К слову, о разрыве отношений могут свидетельствовать невербальные проявления, которые люди часто игнорируют.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
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