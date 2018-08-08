20 признаков того, что вам изменяют

Очень трудно выяснить – изменяет вам любимый человек или нет. Это можно обнаружить по нескольким признакам.

Детектив, бывший агент ФБР Том Мартин описал самые распространенные признаки измены в Глядя на жизнь частными глазами (Seeing Life through Private Eyes), пишет Independent.

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Чтобы разоблачить измену или опровергнуть подозрение один из партнеров нанимает детектива для расследования дела.



20 признаков измены



20 признаков измены партнера:

Изменение привычек. Ранний уход и позднее возвращение домой. Деловые поездки. Отсутствие партнера на семейных праздниках или выходных. Сверхурочная работа. Непонятные расходы. Другие аккаунты в социальных сетях. Скрытые счета кредитной карты. Чрезмерный уход за собой. Чужой запах и следы от помады. Покупка непонятных подарков. Неожиданная любовь к спортзалу. Непонятные предметы (к примеру, презервативы в машине) Пропущенные звонки и SMS с неизвестного номера. Закодированные или скрытые сообщения в телефоне. Меньшее количество секса. Уклонение и защитное поведение. Очевидная ложь. Придирчивость и вспыльчивость партнера. Неприятие неожиданных визитов (к примеру, если вы пришли на работу без звонка).



У партнера закодированные или скрытые сообщения в телефоне

К слову, о разрыве отношений могут свидетельствовать невербальные проявления, которые люди часто игнорируют.