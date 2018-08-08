20 признаков того, что вам изменяют
Очень трудно выяснить – изменяет вам любимый человек или нет. Это можно обнаружить по нескольким признакам.
Детектив, бывший агент ФБР Том Мартин описал самые распространенные признаки измены в Глядя на жизнь частными глазами (Seeing Life through Private Eyes), пишет Independent.
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Чтобы разоблачить измену или опровергнуть подозрение один из партнеров нанимает детектива для расследования дела.
20 признаков измены
20 признаков измены партнера:
- Изменение привычек.
- Ранний уход и позднее возвращение домой.
- Деловые поездки.
- Отсутствие партнера на семейных праздниках или выходных.
- Сверхурочная работа.
- Непонятные расходы.
- Другие аккаунты в социальных сетях.
- Скрытые счета кредитной карты.
- Чрезмерный уход за собой.
- Чужой запах и следы от помады.
- Покупка непонятных подарков.
- Неожиданная любовь к спортзалу.
- Непонятные предметы (к примеру, презервативы в машине)
- Пропущенные звонки и SMS с неизвестного номера.
- Закодированные или скрытые сообщения в телефоне.
- Меньшее количество секса.
- Уклонение и защитное поведение.
- Очевидная ложь.
- Придирчивость и вспыльчивость партнера.
- Неприятие неожиданных визитов (к примеру, если вы пришли на работу без звонка).
У партнера закодированные или скрытые сообщения в телефоне
К слову, о разрыве отношений могут свидетельствовать невербальные проявления, которые люди часто игнорируют.
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