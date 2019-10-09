20 украинцев не смогли вылететь из аэропорта Риги из-за равнодушия работников: детали скандала

20 граждан Украины не смогли вылететь из международного аэропорта "Рига" в Киев из-за неудовлетворительной работы работников аэропорта. Украинцы пользовались услугами компании Wizzair.

Александр Глущенко в фейсбуке написал, что украинцы не вылетели по вине аэропорта. Дело в том, что в час пик работал только 1 пункт контроля из 8 возможных.

Читайте также: Какие авиакомпании были самыми пунктуальными в Украине в сентябре: перечень

Украинец отметил, что в промежутке 2 часов из аэропорта "Рига" улетают 6 самолетов. Все это время только 2 работника проверяют документы на таможенном контроле.



Лишь 2 работника проверяли вещи пассажиров в час пик/ Фото из фейсбука Александра Глущенко

Глущенко написал, что около 500 человек стояли в очереди и только 2 работников проверяли вещи на таможенном контроле.



Очередь в аэропорту "Рига" / фото с Фейсбука Александра Глущенко



Большое количество людей не успели на свой рейс из-за очереди/ Фото из фейсбука Александра Глущенко

Люди, приехавшие за 2-4 часа до рейса также не успели на самолет, утверждает украинец.

Riga International Airport, вы просто худшие! Такой организации работы и пофигизма не встречал ни в одном аэропорту мира,

– написал украинец.

Он добавил, что даже после проверки всех документов перед украинцами "просто закрыли двери".

И отморозились! Когда сотрудникам аэропорта сообщали о том, что скоро вылет, что мы опаздываем – никакой реакции,

– возмутился Александр.

Сейчас украинцы не знают, как будут возвращаться домой. Работников аэропорта "Рига" этот инцидент никак не волнует.

"Покупайте билеты самостоятельно, живите где хотите! Делайте, что хотите. Питайтесь как хотите! Мы не отвечаем ни за что", – так написал украинец о реакции персонала в международном аэропорту "Рига".

В комментариях к посту пользователи также отметили "странный" режим работы аэропорта. "Сегодня впервые увидел, как мой самолет улетает без меня", – пишут юзеры.



Этим самолетом должны были лететь украинцы из Риги в Киев/ Фото из фейсбука Александра Глущенко