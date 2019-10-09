10:53
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Джим Керри в команде Порошенко. Украинский Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:14, 8 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      20 украинцев не смогли вылететь из аэропорта Риги из-за равнодушия работников: детали скандала

      5 Читати новину українською
      20 украинцев не смогли вылететь из аэропорта Риги
      20 украинцев не смогли вылететь из аэропорта Риги / facebook.com

      20 граждан Украины не смогли вылететь из международного аэропорта "Рига" в Киев из-за неудовлетворительной работы работников аэропорта. Украинцы пользовались услугами компании Wizzair.

      Александр Глущенко в фейсбуке написал, что украинцы не вылетели по вине аэропорта. Дело в том, что в час пик работал только 1 пункт контроля из 8 возможных.

      Читайте также: Какие авиакомпании были самыми пунктуальными в Украине в сентябре: перечень

      Украинец отметил, что в промежутке 2 часов из аэропорта "Рига" улетают 6 самолетов. Все это время только 2 работника проверяют документы на таможенном контроле.

      рига черга скандал аеропорт
      Лишь 2 работника проверяли вещи пассажиров в час пик/ Фото из фейсбука Александра Глущенко

      Глущенко написал, что около 500 человек стояли в очереди и только 2 работников проверяли вещи на таможенном контроле.

      рига аеропорт черга
      Очередь в аэропорту "Рига" / фото с Фейсбука Александра Глущенко

      аеропорт рига черга
      Большое количество людей не успели на свой рейс из-за очереди/ Фото из фейсбука Александра Глущенко

      Люди, приехавшие за 2-4 часа до рейса также не успели на самолет, утверждает украинец.

      Riga International Airport, вы просто худшие! Такой организации работы и пофигизма не встречал ни в одном аэропорту мира,
      – написал украинец.

      Он добавил, что даже после проверки всех документов перед украинцами "просто закрыли двери".

      И отморозились! Когда сотрудникам аэропорта сообщали о том, что скоро вылет, что мы опаздываем – никакой реакции,
      – возмутился Александр.

      Сейчас украинцы не знают, как будут возвращаться домой. Работников аэропорта "Рига" этот инцидент никак не волнует.

      "Покупайте билеты самостоятельно, живите где хотите! Делайте, что хотите. Питайтесь как хотите! Мы не отвечаем ни за что", – так написал украинец о реакции персонала в международном аэропорту "Рига".

      В комментариях к посту пользователи также отметили "странный" режим работы аэропорта. "Сегодня впервые увидел, как мой самолет улетает без меня", – пишут юзеры.

      рига аеропорт українці
      Этим самолетом должны были лететь украинцы из Риги в Киев/ Фото из фейсбука Александра Глущенко

       

      blog_ava
      Сколько людей умерли от кори в Украине
      сегодня
      12341
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Транспорт авиация Скандал Латвия Wizz Air
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись
      сегодня , 08:40 Дональд Трамп перебуває під тиском і цього разу може не викрутись
      Борис Немировський 481
      Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      сегодня , 08:19 Субсидии по-новому: что изменилось, как тратить, как экономить
      3231
      Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      8 октября , 22:00 Варвары в Херсонесе, дети в клетке и без крыши над головой: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 677
      У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      8 октября , 21:22 У середині жовтня неочікувано "весна прийшла": кого і за що саджатимуть
      Антон Голобородько 259
      8 условий для выборов на Донбассе, которые не превратят их в танец вокруг ловушки боевиков
      8 октября , 21:01 8 условий для выборов на Донбассе, которые не превратят их в танец вокруг ловушки боевиков
      446
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук