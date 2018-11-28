20 украинских кораблей уже больше недели не могут пройти через Керченский пролив

Украинские корабли не пропускают к проходу через Керченский пролив. Некоторые из судов простаивают на входе в Азовское море уже больше 10 дней и не могут попасть в порт Мариуполя.

Еще семь кораблей уже загружены и ждут, чтобы покинуть Азовское море.

Читайте также: Спецпредставитель США призвал Европу рассмотреть усиление санкций против России

Российская сторона пока не дает "зеленый свет" и игнорирует все запросы.

Несмотря на это, порт в Мариуполе работает в штатном режиме: сейчас на загрузке стоят три судна, которые готовятся к отплытию в Испанию и Великобританию.

Об обычном режиме работы сообщили и в порту Бердянска.

Что случилось в Азовском море? 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполб. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму.