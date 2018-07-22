20 вещей, которые я не знал в 20 лет, но с которыми уже познакомил своих детей

Вольный и адаптированный перевод статьи Джулиена Смита

1. Мир хочет, чтобы вы оставались тупыми. Чем вы тупее, тем вам проще продать продукты и услуги. Размер диагонали телевизора обратно пропорционален коэффициенту интеллекта. Миром людей с большими телевизорами управляют люди с большими библиотеками. И вобще, тупыми и малообразованными легче управлять.

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2. Не надо слепо верить в образовательную систему. Учебная программа устарела в первый день начала вашего обучения. (Исключение – фундаментальные программы, но только в точных науках; вопрос применения фундаментальных знаний в обычной жизни остается открытым)

3. Читайте без остановки, читайте как можно больше. Вы никогда не знаете, когда вам пригодятся новые знания и концепции, но вы будете намного лучше подготовлены к жизненным неожиданностям.

4. Научитесь общаться с окружающими. Избегать людей, считая их недостойными своего общения, – значит не найти клиентов, друзей или работу в дальнейшем. И помните, что общение это не только умение рассказывать, но и умение слушать. А слушая людей надо еще и понимать услышанное.

5. Быть застенчивым – это пустая трата времени. Не давайте эмоциям рулить процессами принятия решений. Но не позволяйте рационализму побеждать человечность.

6. Если вам что-то не нравится в отношениях с другим человеком, – в случае вашего разрыва это "что-то" и будет причиной.

7. Как можно больше общайтесь с людьми старше себя. Пытайтесь понять их систему ценностей, их кругозор и логические связи между обстановкой и принятыми решениями.

8. Найдите людей, которыми можно восхищаться, и старайтесь их превзойти. Не пытайтесь стать ими. Старайтесь стать такими, чтобы быть примером для других. Но не только хотите быть лучше, но и становитесь лучше прикладывая для этого максимум усилий.

9. Со временем люди становятся более консервативными. Если хотите сделать рисковые вещи – делайте их, пока молодые. Я давно пришел к выводу, что реформаторство – это следствие отсутствия некоего опыта разочарований и знаний, а не наличия фокуса. Но всегда старайтесь расписать план действий и описать тот результат к которому стремитесь. Без визуализации образа вам будет сложно идти к цели.

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10. Не тратьте деньги на ерунду: скопите их на что-то серьезное (в т.ч. и свой стартап). Это вас также научит тратить деньги и в бизнесе: с умом и ради цели. Но не вздумайте жить лишь ради накопления. Это тупиковый путь. Во всем хороша мера.

11. Выбирая между тратой денег на вещи или впечатления, выбирайте впечатления. Радость от впечатлений и воспоминаний выше. Вещи сносятся и будут выкинуты, а впечатления останутся навсегда. Они могут чуть потускнеет, но не более.

12. После того, как вы научились экономить, научитесь зарабатывать. Приучите себя ставить цели и четко прописывать план действий для их достижения. Малыми шагами к большой цели. Гигантомания на начальном этапе ни к чему не приводит в 99,9% случаев.

13. Научитесь программировать. Проще самому сделать прототип, нежели тратить время и деньги на то, чтобы его объяснить кому-то еще. Не хотите программировать – научитесь что-то делать руками, чтобы можно было производить что-то полезное. Станьте созидателем.

14. Не набирайте лишний вес в молодости. Это сократит вашу активную жизнь на 10-20 лет. Приучите себя к активному отдыху. Вес легко набирается и крайне тяжело теряется. Со здоровьем все еще жестче. Будете его растрачивать на всякие глупости – потом не восстановите ни за какие деньги.

15. Научитесь готовить еду. Лучшее время для обдумывания чего-то – когда вы режете ингредиенты на салат или суп. К тому же это то, что вам всегда пригодится. Да и в семейной жизни не лишнее.

16. Высыпайтесь ночью. Недостаток сна сильно влияет на качество принятия решений. Заниматься спортом и не высыпаться - значит истощать ресурс организма и не достигнуть желаемого результата в оптимальные сроки.

17. Записывайте свои дела. Памяти недостаточно, какой бы фантастической она ни была. И занимайтесь своим таймменеджемнтом. Это единственный шанс все успеть.

18. Имейте большую мечту. Быть гибким отлично, но без мечты это может превратиться в бег по кругу. Верьте в то, что делаете. Иначе этим не стоит заниматься, ведь без веры невозможно стать победителем.

19. Станьте специалистом своего дела перед тем, как менять сферу деятельности. Тут дело и в правиле 10000 часов, и в том, что хороший руководитель должен в прошлом быть хорошим специалистом в своём деле.

20. Не старайтесь исправить людей. Ищите тех, кто еще не испорчен. Всем всего не расскажешь и не объяснишь, а время у вас ограничено. Не тратьте время на глупцов, но ищите единомышленников. Команда – это залог успеха.

И помните, что если есть знания, умения, вера и команда, то все у вас получится.

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