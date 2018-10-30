21 - летняя Тина Кунаки растрогала Сеть селфи с 51-летним мужем Венсаном Касселем: фото

Вторая жена французского киноактера Венсана Касселя Тина Кунаки показала поклонникам в социальных сетях совместное фото с любимым мужчиной, который на 30 лет старше нее.

Новое совместное селфи Тина Кунаки опубликовала на своей странице в Instagram.

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Нежное фото тронуло тысячи поклонников в сети. "Осенняя любовь", "Вау, очень милые", – пишут пользователи в сети.



Тина Кунаки и Венсан Кассель / Instagram

Перед этим Тина показала соблазнительный снимок, на котором она позирует в сплошном купальнике с цветочным принтом. Ее образ дополнили прозрачные очки.



Тина Кунаки / Instagram

Напомним, что Венсан Кассель признался Тине в марте этого года, а 24 августа пара поженилась. Они познакомились в 2015 году на острове Ибица сразу после того, как Венсен Кассель расстался с Моникой Беллуччи. Необычная внешность модели и роскошные формы привлекали 51-летнего актера. Они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года.