21 год исторической победе "Динамо" над "Барселоной": видео моментов матча

5 ноября 1997 года киевское "Динамо" создало настоящую сенсацию, разгромив на выезде испанскую "Барселону". В ворота хозяев "Камп Ноу" влетело четыре гола, а потом еще 21-летний Андрей Шевченко оформил дубль.

Это был матч четвертого тура Лиги чемпионов. До этого киевляне на выезде победили голландский "ПСВ Эйндховен" 1:3, сыграли вничью с "Ньюкаслом" дома 2:2, и на "Олимпийском" в Киеве первый раз разгромили "Барселону" 3:0. Тогда забивали Ребров, Максимов и Калитвинцев.

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Уже после этого была памятная игра на "Камп Ноу" 5 ноября, когда "Барселона" понесла унизительное поражение 0:4. Еще в первом тайме Андрей Шевченко оформил хет-трик.

Впоследствии были ничья с ПСВ дома 1:1 и выездное поражение 2:0 от "Ньюкасла". Но именно "Динамо" вышло из группы с первого места. Уже позже, в плей-офф, команда опустилась по сумме двух матчей "Ювентусу".

К слову, несмотря на три забитых гола в ворота "Барселоны", лучшим бомбардиром киевлян в этом сезоне Лиги чемпионов был Сергей Ребров. Он забил шесть голов, в то время как его партнер – только пять.