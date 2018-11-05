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      21 год исторической победе "Динамо" над "Барселоной": видео моментов матча

      87 Читати новину українською
      "Динамо" в матче против "Барселоны" 5 ноября 1997 года
      "Динамо" в матче против "Барселоны" 5 ноября 1997 года / ФК "Динамо"

      5 ноября 1997 года киевское "Динамо" создало настоящую сенсацию, разгромив на выезде испанскую "Барселону". В ворота хозяев "Камп Ноу" влетело четыре гола, а потом еще 21-летний Андрей Шевченко оформил дубль.

      Это был матч четвертого тура Лиги чемпионов. До этого киевляне на выезде победили голландский "ПСВ Эйндховен" 1:3, сыграли вничью с "Ньюкаслом" дома 2:2, и на "Олимпийском" в Киеве первый раз разгромили "Барселону" 3:0. Тогда забивали Ребров, Максимов и Калитвинцев.

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      Уже после этого была памятная игра на "Камп Ноу" 5 ноября, когда "Барселона" понесла унизительное поражение 0:4. Еще в первом тайме Андрей Шевченко оформил хет-трик.

      Впоследствии были ничья с ПСВ дома 1:1 и выездное поражение 2:0 от "Ньюкасла". Но именно "Динамо" вышло из группы с первого места. Уже позже, в плей-офф, команда опустилась по сумме двух матчей "Ювентусу".

      К слову, несмотря на три забитых гола в ворота "Барселоны", лучшим бомбардиром киевлян в этом сезоне Лиги чемпионов был Сергей Ребров. Он забил шесть голов, в то время как его партнер – только пять.

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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