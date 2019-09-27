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      21 год компании Google: поисковик подготовил праздничный дудл

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      Google празднует 21 день рождения
      Google празднует 21 день рождения / Фото из открытых источников

      Более двух десятков лет назад двое студентов из Стэнфорда – Сергей Брин и Лоуренс Пейдж, опубликовали документ о запуске прототипа "широкомасштабной поисковой системы". Сегодня это крупная транснациональная корпорация.

      Сейчас поисковик Google работает во всем мире на более чем 100 языках, отвечая на триллионы поисковых запросов ежегодно.

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      Дудл до 21 годовщины празднования дня рождения компании

      Главный домен поисковика google.com было зарегистрировано 15 сентября 1997 года, а сама компания была основана 4 сентября 1998 года. Однако в компании день рождения именно 27 сентября.

      Мы выбрали название нашей системе – Google, поскольку это общее написания числа гугол, или 10 в степени 100, и хорошо соответствует нашей цели создания очень масштабной поисковой системы,
      – написали тогда студенты.

      Интересно, что Пейдж и Брин сначала назвали свою поисковую систему BackRub, поскольку система проверяла обратные ссылки для оценки важности сайта.


      Вот как выглядела стартовая страница Google 21 год назад

      Сегодня Google предоставляет массу сервисов и продуктов, которые пользуются не меньшей популярностью, чем ее поисковая система. Также компания является создателем самой популярной в мире мобильной операционной системы – Android.

      В дополнение, компания производит технику: ноутбуки, смартфоны, умные колонки, гарнитуры виртуальной реальности, умные камеры и другие устройства.

      С днем рождения, Google!

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      Теги: Дудл Google
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