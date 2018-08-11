21-летний регбист умер прямо во время матча

С спортсменом французского клуба регби "Орияк" Луи Файфровски произошла трагедия. Во время товарищеского матча с "Родез" спортсмен получил травму головы, которая оказалась несовместима с жизнью.

Получив удар от оппонента, Файфровски рухнул на газон, однако сумел самостоятельно подняться. Его поменяли во втором тайме. Сообщается, что уже в раздевалке спортсмен несколько раз потерял сознание.

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Врачи не сумели спасти Луи, который в 20 часов по местному времени скончался. Ему был только 21 год. Файфровски выступал за коллектив "Орияк", который выступает во Второй лиге чемпионата Франции.

Напомним, 27 июля на 63-м году жизни перестало биться сердце лучшего голкипера в истории украинского хоккея, экс-игрока национальной сборной команды Украины и знаменитого тренера Юрия Александровича Шундрова.

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