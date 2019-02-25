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      21 миллион долларов компенсации: мужчина отсидел 39 лет за преступление, которого не совершал

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      В США Крейг Коули отсидел 39 лет за преступление, которого не совершал
      В США Крейг Коули отсидел 39 лет за преступление, которого не совершал / ABC News

      Власти Калифорнии обязаны выплатить 21 миллион долларов Крейгу Коули, которого ошибочно осудили за жестокое двойное убийство на 39 лет.

      За время пребывания в тюрьме Коули всегда настаивал на своей невиновности, передает сайт ABC News.

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      Крейга Коули в 1978 году приговорили к пожизненному заключению за убийство своей девушки Ронды Вихти и ее 4-летнего сына Дональда. Освободили заключенного только в ноябре 2017 года после помилования от тогдашнего правительства. Как выяснилось, по делу есть другой подозреваемый.

      На момент освобождения ему было уже 70 лет. Мужчина получил около 2 миллионов долларов из Государственного комитета выплат компенсаций жертвам. Однако, Коули продолжил требовать значительно большей компенсации от местной власти за несправедливое осуждение.

      Никакая сумма денег не сможет компенсировать то, что Коули ошибочно отсидел столько лет, однако урегулирование этого случая является правильным, и это стоит сделать для господина Коули и нашего сообщества,
      – подчеркнул мэр города Сими Вэлли Эрик Левит.

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      Теги: Деньги Новости США Судьи
      Источник: 24 канал
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