В течение 17 дней съемочная команда из пяти участников вместе с капитаном на парусной лодке исследовали акваторию Днепра. Они делали это от Киевского моря до Каневского водохранилища.

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Цель – рассказать о водных ресурсах Украины и инициативах, которые занимаются их сохранением, а также проверить на себе возможности водного туризма. Цикл историй открыл экспедиционный дневник фотографа Юрия Стефаняка.

Кто и что

– Каждый участник экспедиции имеет свою задачу. Я каждый день буду снимать рассветы. Операторы Олег Сологуб и Роман Климчук – фиксировать природу в разных состояниях, а также записывать звуки птиц, воды, ветра.

Оператор Максим Завалля будет снимать закулисье экспедиции, жизнь и работу всей команды. Наша продюсер Карина Пилюгина должна научиться управлять яхтой и освоить базовые капитанские навыки, чтобы пройти финальный отрезок пути без помощи капитана.

Водный быт и личное пространство

– Удивительно, насколько быстро привыкаешь к быту на яхте, он уже кажется вполне привычным. Там низкие потолки и мало пространства. Внутри очень много мелких полочек, и сперва кажется, что все хаотично, но потом быстро привыкаешь и можешь найти любую вещь.

Первые впечатления

– После выхода из Киева мы шли под парусом. Под руководством Карины яхта разогналась почти до 8 узлов, что для нее (как для яхты, так и для Карины) – рекорд. Но я узнал об этом уже потом, потому что заснул. Спать на яхте, которая идет под парусом – звучит либо очень устарело, либо как-то "по-богатому".

Дневник водной экспедиции / Фото Юрия Стефаняка, Ukraїner

Экспедиционная философия

– По дороге к ночлегу понял, что экспедиция (а, может, и все путешествия) предоставляют иной контекст твоим кадрам. То есть снимаешь как будто то же самое, но кадры уже о другом. Они словно наполняются смыслом в пределах этой истории, для которой достаточно одного дня, одного (хоть и небольшого) выезда.

Нюансы

– Нюанс в том, что у нас нет никаких средств для высадки на берег, тем более с таким ветром. Самый лучший вариант, что мы нашли – заехать максимально далеко в камыш (но там до берега еще метров 20) и надуть лодку. Назвал ее "лягушка", потому что до этого я надувал лягушек.

Рабочий процесс

– После завтрака пошли снимать остров, возле которого ночевали. Очень крутой смешанный ландшафт, в котором пустыня резко переходит в лес. Чувствуется очень сюрреалистично. Довольно странно сознавать, что мы обошли почти весь необитаемый остров и вернулись на наш корабль. До этого такое случалось только в книжках.

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Потерянный якорь

– Во время стоянки в бухте у нас отвязался якорь и яхту понесло течением. Вовремя это заметив, капитан Василий заменил якорь на меньший (который у нас был – и в этом нам очень повезло). Новый якорь мы забросили в корни водяного ореха, чтобы он уж точно удержал яхту и нас на ней.

Приятности

– Сегодня вся команда проснулась на рассвете. Снимали видео и писали звуки. А лично мне наконец удалось снять солнечный диск на рассвете. Может, это солнце вышло посмотреть на всю нашу команду?

Больше о приключениях команды Ukraїner: в Дневнике водной экспедиции