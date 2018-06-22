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Телеканал новостей 24 Блоги Ян Валетов
Ян Валетов

22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?

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22 июня 1941 года – день, когда Вторая мировая война пришла к нам в дом
22 июня 1941 года – день, когда Вторая мировая война пришла к нам в дом / Фото с открытых источников

22 июня. Два года пылает Европа. Два года, как Гитлер победным маршем шествует по континенту.

Два года, как Сталин, считая себя самым хитрым и умным, отрезает новые наделы, целуясь в десна с чубатым нелюдем и его приспешниками.

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22 июня 1941 года день, когда Вторая мировая война пришла к нам в дом. Миллионы пленных. Миллионы погибших. Половина страны будет лежать в руинах.

Не имеющих себе равных в современной истории подвиг простых людей, одержавших победу, несмотря на бездарных полководцев и преступных вождей.

Победа, оплаченная кровью десятками миллионов солдат и мирных жителей. Победа, оплаченная жизнями миллионов неродившихся детей.

Могло ли все сложится иначе? По моему разумению могло. Но случилось то, что случилось.

Не было никакого коварного нападения. Не было никакой неожиданности. Просто 22 июня 1941 года наших с вами дедушек и бабушек, наших мам и пап догнала война.

Четыре года самой кровавой и жестокой войны в истории человечества достались нашим с вами близким.

Вспомним.

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Автор: Ян Валетов
Теги: Новости политики Новости Украины Публикации СССР История Жертвы война
Источник: Ян Валетов
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