23 депутата из "Слуги народа" поедут на форум в Давосе: известны фамилии
23 народных депутата из фракции "Слуга народа" поедут на Всемирный экономический форум в Давосе. В Швейцарию поедет и лидер фракции Давид Арахамия.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе фракции.
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Согласно этой информации, в Давос на форум едут:
- глава фракции Давид Арахамия,
- его первый заместитель Александр Корниенко,
- заместитель председателя фракции Евгения Кравчук,
- Елизавета Ясько,
- Святослав Юраш,
- Дмитрий Наталуха,
- Марина Бардина,
- Роксолана Пидласа,
- Юлия Овчинникова.
Кто еще от Украины поедет на форум в Давос
- президент Украины Владимир Зеленский,
- премьер-министр Алексей Гончарук,
- министр иностранных дел Вадим Пристайко,
- олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организовывает Украинский завтрак в Давосе,
- нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский,
- генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко,
- исполнительная директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк.
Всемирный экономический форум запланирован в швейцарском Давосе 21-24 января.
Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?
Международная неправительственная организация, которая ежегодно организовывает встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.