23 депутата из "Слуги народа" поедут на форум в Давосе: известны фамилии

23 народных депутата из фракции "Слуга народа" поедут на Всемирный экономический форум в Давосе. В Швейцарию поедет и лидер фракции Давид Арахамия.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе фракции.

К теме: Гончарук полетит на форум в Давос вместе с Зеленским

Согласно этой информации, в Давос на форум едут:

глава фракции Давид Арахамия,

его первый заместитель Александр Корниенко,

заместитель председателя фракции Евгения Кравчук,

Елизавета Ясько,

Святослав Юраш,

Дмитрий Наталуха,

Марина Бардина,

Роксолана Пидласа,

Юлия Овчинникова.

Кто еще от Украины поедет на форум в Давос

президент Украины Владимир Зеленский,

премьер-министр Алексей Гончарук,

министр иностранных дел Вадим Пристайко,

олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организовывает Украинский завтрак в Давосе,

нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский,

генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко,

исполнительная директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк.

Всемирный экономический форум запланирован в швейцарском Давосе 21-24 января.

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?

Международная неправительственная организация, которая ежегодно организовывает встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.