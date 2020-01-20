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      23 депутата из "Слуги народа" поедут на форум в Давосе: известны фамилии

      120 Читати новину українською
      Давид Арахамия / ria.ru

      23 народных депутата из фракции "Слуга народа" поедут на Всемирный экономический форум в Давосе. В Швейцарию поедет и лидер фракции Давид Арахамия.

      Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе фракции.

      К теме: Гончарук полетит на форум в Давос вместе с Зеленским

      Согласно этой информации, в Давос на форум едут:

      • глава фракции Давид Арахамия,
      • его первый заместитель Александр Корниенко,
      • заместитель председателя фракции Евгения Кравчук,
      • Елизавета Ясько,
      • Святослав Юраш,
      • Дмитрий Наталуха,
      • Марина Бардина,
      • Роксолана Пидласа,
      • Юлия Овчинникова.

      Кто еще от Украины поедет на форум в Давос

      • президент Украины Владимир Зеленский,
      • премьер-министр Алексей Гончарук,
      • министр иностранных дел Вадим Пристайко,
      • олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организовывает Украинский завтрак в Давосе,
      • нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский,
      • генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко,
      • исполнительная директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк.

      Всемирный экономический форум запланирован в швейцарском Давосе 21-24 января.

      Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?
      Международная неправительственная организация, которая ежегодно организовывает встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Швейцария Слуга народа Александр Корниенко Давид Арахамия Давос
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