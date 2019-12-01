23-летняя волонтер и 25-летний парень: что известно о жертвах лондонского террориста

Одной из жертв лондонского террориста стала бывшая студентка Кембриджа 23-летняя Саскья Джонс. Также от ножевой атаки погиб 25-летний непосредственный координатор по реабилитации террориста – Джек Меррит.

Саскья Джонс в день теракта волонтерила на конференции по реабилатации бывших заключенных. Именно там террорист Усман Хан совершил свой кровавый замысел. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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Обе жертвы занимались помощью бывшим узникам в реабилатации и адаптации их жизни к нормальным условиям после тюрьмы.

Саскья Джонс и Джек Меррит / фото Metropolitan police

Что известно о смертельной резне в Лондоне

Началось все в здании Гильдии рыботорговцев "Фишмонгерс Холл", недалеко от Лондонского моста. Там проходила конференция, посвященная реабилитации заключенных. Убийца принял участие в утренней учебной сессии и посетил несколько семинаров, где рассказал о отбытия срока за участие в подготовке теракта.

Около 14:00 нападавший с ножом атаковал людей. Его мишенями были студенты и преподаватели, которые принимали участие в конференции.

Хотя на нападавшем был муляж взрывного устройства, которое он угрожал привести в действие, его попытался утихомирить по крайней мере один человек – бывший заключенный, который также присутствовал на конференции.

Хан выбежал из здания и бросился к Лондонскому мосту, где еще несколько человек попытались его обезоружить и повалить на землю. Они использовали для этого огнетушитель и полутораметровый бивень нарвала.

Вскоре на место происшествия прибыла полиция и открыла стрельбу.

Британский премьер-министр Борис Джонсон на своей странице в фейсбук назвал стрельбу на Лондонском мосту вероятным терактом. Он также добавил, что это страшный инцидент и поблагодарил силовиков за оперативную реакцию.

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Полиция Великобритании выяснила, кто устроил смертельную резню 29 ноября на Лондонском мосту. Застреленным мужчиной оказался 28-летний Усман Хан.

Усман Хан уже ранее был судим за терроризм / Фото ВВС

Усман Хан в 2012 году уже был осужден за террористические преступления. Однако он вышел из тюрьмы в декабре 2018 года.

Правоохранители пытаются выяснить, что побудило Хана совершить преступление еще раз.

Вместе с тем, террористическая организация "Исламское государство" уже взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне.

Смотрите сюжет 24 канала о теракте в Лондоне: