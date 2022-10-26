Израиль докажет производство дронов Ираном, почему наступление замедлилось: хронология 245 дня войны

Украина уже 245 дней борется с российскими оккупантами, развязавшими полномасштабную войну против нашей страны. Украинские воины сдерживают захватчиков, а также пытаются освободить оккупированные территории.

О важнейших событиях за 26 октября, которые произошли на фронте и в тылу, можно узнать в материале 24 канала.

Днем раньше Прилет в Днепре, Штайнмайер привез военную помощь из Германии: хронология 244 дня войны

04:22 Координатор Белорусского кризисного центра во Львове Алексей Францкевич заявил, что если Украина признает Беларусь оккупированной территорией, это может повлиять на белорусов и поможет им в их борьбе за свободу.

02:58 Сейчас наступление ВСУ на Херсонщине приостановилось. Министр обороны Алексей Резников объяснил, что причина тому – плохая погода. Сейчас на Юге идут дожди, однако ВСУ продолжают продвигаться километр за километром.

02:22 В Иране убили двух членов Корпуса стражей исламской революции: полковника Мехди Моллашахи, одного из лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также Джавада Кейха, одного из командиров подразделения КСИР "Басидж". СМИ пишут, что они отвечали за поставки дронов-камикадзе в Россию.

00:00 Хотя Израиль не хочет предоставлять Украине свои системы ПВО, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что даст США доказательства использования иранских беспилотников в Украине. Он уже приехал в страну и скоро встретится с Джо Байденом.