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      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ КИЕВРАДА

      245 миллиардов пойдут на оборону – это не правда: Крамаренко о тонкостях госбюджета-2020

      Актуальное интервью 58 Читати новину українською

      О росте минимальной зарплаты, субсидиях и других цифрах госбюджета 2020 – в прямом эфире 24 канала рассказал главный редактор журнала "Деньги.UA" Александр Крамаренко.

      О проекте бюджета на 2020 год

      – В проекте есть очень серьезные цифры, которые точно изменятся. Например, по статье СНБО запланирована аномально большая цифра. Но мы же знаем, что 245,8 миллиарда заложено в целом на оборонную сферу. Эти средства впоследствии будут перераспределены по другим ведомствам, но как именно – непонятно.

      Читайте также: Опубликован текст проекта бюджета на 2020 год: основные цифры

      – Когда говорят 245 миллиардов пойдут на оборону – это не правда. В том смысле, что нужно разделять, что Министерство обороны отдельно финансируется, а СБУ – отдельно.


      На ремонт дорог в 2020 году выделят рекордную сумму / Инфографика 24 канала

      О минимальных зарплатах и субсидиях

      – Меня беспокоит значительное сокращение субсидий на жилищно-коммунальное хозяйство. Очень нужно, чтобы государство за средства налогоплательщиков помогало людям заниматься термомодернизацией жилья. Чтобы потом меньше средств тратить на отопление.

      – К минимальной зарплате привязано очень много платежей, всевозможных денежных выплат и тому подобное. Также минимальная зарплата влияет и на субсидии. Увеличение минимальной зарплаты пропорционально ожидаемым темпам роста ВВП и цен.


      Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Міністерство оборони України Новости Украины Деньги Субсидии Зарплата СБУ Минимальная зарплата Бюджет ВВП СНБО
      Источник: 24 канал
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