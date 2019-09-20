245 миллиардов пойдут на оборону – это не правда: Крамаренко о тонкостях госбюджета-2020

О росте минимальной зарплаты, субсидиях и других цифрах госбюджета 2020 – в прямом эфире 24 канала рассказал главный редактор журнала "Деньги.UA" Александр Крамаренко.

О проекте бюджета на 2020 год

– В проекте есть очень серьезные цифры, которые точно изменятся. Например, по статье СНБО запланирована аномально большая цифра. Но мы же знаем, что 245,8 миллиарда заложено в целом на оборонную сферу. Эти средства впоследствии будут перераспределены по другим ведомствам, но как именно – непонятно.

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– Когда говорят 245 миллиардов пойдут на оборону – это не правда. В том смысле, что нужно разделять, что Министерство обороны отдельно финансируется, а СБУ – отдельно.



На ремонт дорог в 2020 году выделят рекордную сумму / Инфографика 24 канала

О минимальных зарплатах и субсидиях

– Меня беспокоит значительное сокращение субсидий на жилищно-коммунальное хозяйство. Очень нужно, чтобы государство за средства налогоплательщиков помогало людям заниматься термомодернизацией жилья. Чтобы потом меньше средств тратить на отопление.

– К минимальной зарплате привязано очень много платежей, всевозможных денежных выплат и тому подобное. Также минимальная зарплата влияет и на субсидии. Увеличение минимальной зарплаты пропорционально ожидаемым темпам роста ВВП и цен.



Минимальная зарплата вырастет на 550 гривен / Инфографика 24 канала