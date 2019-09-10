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      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
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      24 канал – самый популярный сайт с новостями в Украине: данные за август 2019

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      Известен перечень самых популярных сайтов с новостями в августе в Украине
      Известен перечень самых популярных сайтов с новостями в августе в Украине / Иллюстративное фото (pixabay)

      Украинцы всегда активно следят за новостями. Ряд ресурсов с новостями закрепился среди ведущих 25 сайтов Украины, и 24 канал – первый среди них.

      Об этом свидетельствуют данные исследования Kantar TNS CMeter.

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      Исследование объединяет данные трех источников:

      – Site-centric (счетчики, интегрированные в сайты),
      – Frame-centric (счетчики, установленные не на сайте, а в баннерах),
      – User-centric (данные от тех пользователей, которые имеют плагины в браузерах или приложения Kantar TNS на телефонах).

      Причем информация из всех источников объединяется в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь данных.

      К первым 25 по посещаемости сайтам в Украине попали восемь изданий, специализирующихся на новостях.

      Среди них на первом месте – 24 канал.

      Далее по убыванию:

      ► Obozrevatel
      ► TSN
      ► Znaj
      ► Segodnya
      ► Unian
      ► RBC.ua
      ► Politeka

      Заметим, что впервые 24 канал становился самым рейтинговым СМИ Украины в интернете в ноябре 2017 года.
      И с тех пор неоднократно завоевывал эту позицию.

      Рейтинг
      Первые 25 сайтов по посещаемости в Украине

      Общая картина предпочтений пользователей украинского интернет-пространства неизменна в течение длительного времени: в первой тройке традиционно расположились Google, YouTube и Facebook.

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      Теги: Новости Украины рейтинги Медиа СМИ
      Источник: 24 канал
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