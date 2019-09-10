24 канал – самый популярный сайт с новостями в Украине: данные за август 2019
Украинцы всегда активно следят за новостями. Ряд ресурсов с новостями закрепился среди ведущих 25 сайтов Украины, и 24 канал – первый среди них.
Об этом свидетельствуют данные исследования Kantar TNS CMeter.
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Исследование объединяет данные трех источников:
– Site-centric (счетчики, интегрированные в сайты),
– Frame-centric (счетчики, установленные не на сайте, а в баннерах),
– User-centric (данные от тех пользователей, которые имеют плагины в браузерах или приложения Kantar TNS на телефонах).
Причем информация из всех источников объединяется в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь данных.
К первым 25 по посещаемости сайтам в Украине попали восемь изданий, специализирующихся на новостях.
Среди них на первом месте – 24 канал.
Далее по убыванию:
► Obozrevatel
► TSN
► Znaj
► Segodnya
► Unian
► RBC.ua
► Politeka
Заметим, что впервые 24 канал становился самым рейтинговым СМИ Украины в интернете в ноябре 2017 года.
И с тех пор неоднократно завоевывал эту позицию.
Первые 25 сайтов по посещаемости в Украине
Общая картина предпочтений пользователей украинского интернет-пространства неизменна в течение длительного времени: в первой тройке традиционно расположились Google, YouTube и Facebook.
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