24 канал – самый популярный сайт с новостями в Украине: данные за август 2019

Украинцы всегда активно следят за новостями. Ряд ресурсов с новостями закрепился среди ведущих 25 сайтов Украины, и 24 канал – первый среди них.

Об этом свидетельствуют данные исследования Kantar TNS CMeter.

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Исследование объединяет данные трех источников:

– Site-centric (счетчики, интегрированные в сайты),

– Frame-centric (счетчики, установленные не на сайте, а в баннерах),

– User-centric (данные от тех пользователей, которые имеют плагины в браузерах или приложения Kantar TNS на телефонах).

Причем информация из всех источников объединяется в режиме реального времени, что гарантирует отсутствие потерь данных.

К первым 25 по посещаемости сайтам в Украине попали восемь изданий, специализирующихся на новостях.

Среди них на первом месте – 24 канал.

Далее по убыванию:

► Obozrevatel

► TSN

► Znaj

► Segodnya

► Unian

► RBC.ua

► Politeka

Заметим, что впервые 24 канал становился самым рейтинговым СМИ Украины в интернете в ноябре 2017 года.

И с тех пор неоднократно завоевывал эту позицию.



Первые 25 сайтов по посещаемости в Украине

Общая картина предпочтений пользователей украинского интернет-пространства неизменна в течение длительного времени: в первой тройке традиционно расположились Google, YouTube и Facebook.

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